aespa讚爆台北！Karina突然衝下台　搖滾區嚇歪「幸福來的突然」

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結束《Long Chat》表演後，率先登場SOLO表演的Giselle帶來《Dopamine》，再來是「人間AI」Karina的《UP》，她表演完離開時，特地撩撥頭髮，髮香四溢嗨翻歌迷；Ningning露出蠻腰並穿上黑絲襪表演《Bored!》，她吐舌頭、眨眼後隨即下台，最後壓軸登場的是以白粉色系服裝示人的Winter，她性感熱舞帶來《Spark》，四人四色讓全場看得好滿足。
4位成員表演完後，aespa再帶來夯曲《Spicy》，她們以輕鬆的運動裝扮亮相，Winter場上不時飆高音，刻意綁一小撮頭髮的Karina負責裝可愛，接續表演《Licorice》、《Hold On Tight》等歌，特別是《Hold On Tight》旋律一下，全場歌迷尖叫聲「放大三倍」，她們還特地走到左右舞台熱舞，Winter跟Karina甚至「一枝獨秀」來段隨機舞蹈，場面High翻天。
她們一一介紹自己的SOLO表演歌曲，成員幾乎都有參與作詞作曲，寧寧特別加入舞蹈編排：「大家也知道，我喜歡製作一些音樂、作詞作曲這些，以後有機會的話，我會展示更多我的作品給大家！」Winter很開心可以在台北表演《Spark》，「今天聽到台北MY（粉絲名）的歡呼聲，感覺有把心意傳達給大家了，我覺得非常棒」。
稱讚台北超棒 全部走下台近距離互動寵粉
aespa特別為大家複習《We Go》副歌，Giselle開心表示：「我覺得，台北的MY是最會唱歌的！」不過令全場粉絲開心的不止這讚美，Karina、Winter、Giselle、寧寧更直接走到台下繞場表演《Live My Life》，搖滾區的歌迷措手不及，相當驚喜。
aespa介紹 與IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」
aespa是由韓國Karina和Winter、日本Giselle、中國Ningning（寧寧）等3個國家的4位團員組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，於2020年發行單曲《Black Mamba》出道，是南韓「第四代女團」之一，和IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」。
她們2021年推出洗腦作品《Next Level》傳唱度極高，囊括「Melon Music Awards（MMA）」年度歌曲、「MAMA」最佳女團舞蹈表演獎、「金唱片獎」音源大賞等殊榮，與尹汝貞、劉在錫、BTS防彈少年團一起被選為「年度人物」之一。而aespa的新歌《Supernova》是目前最火紅歌曲，許多網友都爭相拍成短影音上傳TikTok、IG。
aespa也創下四代女團歷史上最高專輯銷量數據，從2021年到2023年連續3年成為四代女團中，專輯初動銷量第一名，亦是史上首次有兩張專輯達成初動百萬銷量；2023年發行的《MY WORLD》更達到月銷量200萬張，驚人的名氣都曾讓娛樂龍頭「HYBE」的創辦房時赫威脅「NewJeans之母」閔熙珍「NewJeans要踩爛aespa」，驗證aespa非凡魅力。
aespa小檔案：
成 員： Karina🇰🇷、Winter🇰🇷、Giselle🇯🇵、Ningning🇨🇳
公 司：SM娛樂
出道日：2020年11月17日
代表作：
《Next Level》
《Savage》
《Spicy》
《Drama》
《Supernova》