aespa點名王彩樺跳Supernova超爆笑　4人下秒被蜻蜓嚇到尖叫逃亡

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演唱會進行到尾聲，aespa表演經典歌曲《Next Level》時，Giselle、Karina依照慣例改歌詞高喊「台北」，Karina邊表演邊偷打Winter的屁股，該曲結束後；她們接續帶來今年5月發表的新歌《Armageddon》，場面相當歡樂。
Karina、Winter、Giselle、寧寧表演完立即進後台換裝，全場此時玩起點播跳舞，當導播照到觀眾席的粉絲，當事人就要依照播出的音樂跳舞，被Cue到的歌迷幾乎都會表演，沒想到最後一位被點名的，則是帶女兒來追星的王彩樺，她不知所措但敬業起身亂舞，全場粉絲賣力鼓掌，力讚王彩樺的表現。
其實今天開場前，王彩樺帶女兒排隊入場時被不少人認出來，面對aespa的粉絲合照要求她來者不拒。而今年初時，王彩樺曾跟黃于庭在過年特別節目《WE ARE我們的除夕夜》上表演aespa的金曲《Drama》，庭庭當時就說很喜歡aespa，2人的表演也引起觀眾討論。
一隻蜻蜓鬧場 4位成員嚇到尖叫逃跑
原以為大家講完感想就會立即表演，沒想到突然有一隻蜻蜓闖進來，4位成員嚇到數次尖叫，還一直在台上躲來躲去，逃跑的畫面荒唐爆笑，寧寧還說：「牠沒有買票」、「不...不要去踩牠、讓牠活下去」，其他人嚇到快哭了，直喊：「我覺得我們該回家了！！！！」隨後就立刻帶來《BAHAMA》，想趕快投入表演，以此忘記對蜻蜓的恐懼感。
演出最後，aespa表演《aenergy》時，Giselle高喊：「台北我愛你！」台下也在歌曲結束後送出手幅應援驚喜，大家以中文表示：「好感動！」Winter說：「今天的真很有趣，我會記得一輩子的，我愛你們！」她們也很期待明天、後天在林口的演出，希望大家每一場都能開心玩樂。
aespa介紹 與IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」
aespa是由韓國Karina和Winter、日本Giselle、中國Ningning（寧寧）等3個國家的4位團員組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，於2020年發行單曲《Black Mamba》出道，是南韓「第四代女團」之一，和IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」。
她們2021年推出洗腦作品《Next Level》傳唱度極高，囊括「Melon Music Awards（MMA）」年度歌曲、「MAMA」最佳女團舞蹈表演獎、「金唱片獎」音源大賞等殊榮，與尹汝貞、劉在錫、BTS防彈少年團一起被選為「年度人物」之一。而aespa的新歌《Supernova》是目前最火紅歌曲，許多網友都爭相拍成短影音上傳TikTok、IG。
aespa也創下四代女團歷史上最高專輯銷量數據，從2021年到2023年連續3年成為四代女團中，專輯初動銷量第一名，亦是史上首次有兩張專輯達成初動百萬銷量；2023年發行的《MY WORLD》更達到月銷量200萬張，驚人的名氣都曾讓娛樂龍頭「HYBE」的創辦房時赫威脅「NewJeans之母」閔熙珍「NewJeans要踩爛aespa」，驗證aespa非凡魅力。
aespa小檔案：
成 員： Karina🇰🇷、Winter🇰🇷、Giselle🇯🇵、Ningning🇨🇳
公 司：SM娛樂
出道日：2020年11月17日
代表作：
《Next Level》
《Savage》
《Spicy》
《Drama》
《Supernova》