打工換宿慘住「發霉蟲蟲屋」！一票喊快逃　苦主哭：以為到柬埔寨

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原PO在Dcard上發文，問說：「打工換宿小幫手住的環境長這樣？」分享兩段打工住宿環境影片，一段是房間內畫面，另一段是洗澡環境。只見影片中，房內擺著一張單人床、分離式冷氣，一旁有電風扇及塑膠層架，牆壁爬滿黑色霉斑，靠床一側甚至用塑膠袋遮住壁癌。
苦主說，房內都是狗尿騷味和潮濕的臭味，洗澡環境「 什麼蟑螂、蜥蜴、喇牙都有，不知道的還以為來了動物園玩」。他還說，原先說好的工作是去民宿，後來改賣特產，時間還從下午5點到晚上10點，整整5小時，批評「幹嘛不請正職員工」，也提醒網友打工換宿要慎選環境。
台灣打工換宿誤以為到柬埔寨 被影射民宿回應了
貼文引發討論，多數網友看的原PO上傳的環境影片都嚇壞，批評無良店家根本是把小幫手當免費勞工用。有曾在當地打工的網友分享，他先前打工換宿時，民宿老闆讓他直接睡客房，勸告說：「請你馬上離開欸，其他的好很多。」原PO則回應，自己應睡了一天就離開了，嘆說：「不知道我這樣算不算草莓。」他以一度以為自己不在台灣，而是到了柬埔寨。
雖然原PO沒有公開打工換宿業者名稱，但不少網友根據部分線索，推測出民宿名字，也獲原PO默認。然而，《NOWnews今日新聞》稍早致電被指涉的民宿業者求證，對方明確表示沒有提供打工換宿，聽到網路上負面討論後，即快速掛線。
打工換宿合法嗎？勞動部這樣說
打工換宿盛行，但可能暗藏「非法危機」！有民宿業者認為，打工換宿只是交換，國外打工換宿多不涉金錢，單純就是勞務換取食宿，只是國內也確實有店家靠打工換宿來減輕成本。
勞動部則認為，打工換宿涉及對價關係，若是指揮監督成份較高，就是對方要你做什麼就得做什麼，那麼打工者應被視為雇員，民宿老闆就是雇主，應提供勞健保，否則就是違法。而且給薪也要符合最低基本工資。