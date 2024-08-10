淡水煙火8/11登場！七夕水舞、無人機秀　交通管制、6最佳觀賞點

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📍地點：漁人碼頭
📍水舞秀時間：8月9日（五）至9月8日（日）19：00~21：00
📍水舞秀特色：擴大水舞秀面寬至60公尺，首次使用全新的X型式水舞，打造「全方位視角水舞秀」，每30分鐘展演1場，每場5分鐘，配上不同的華語流行樂曲輪播，每天第一場及最後一場（19：00、21：00）的水舞秀加碼燈光雷射秀，帶來聲影、水舞交織的絢麗藝術饗宴。
📍煙火施放時間：8月11日、9月8日（日）20：00（前10分鐘無人機燈光秀先行）
📍煙火特色：首次結合無人機燈光秀一同展演，19 : 50由無人機燈光秀拉開序幕，緊接著20：00「淡海情緣」主題煙火在淡水河上登場，享受長達10分鐘的海景煙火，同時還有假日市集胖卡餐車、文創小物及表演節目，穿梭其中，感受熱鬧的氛圍。
📍6大最佳煙火觀賞點：
- 漁人碼頭觀海廣場
- 滬尾休閒園區旁油車口木棧道
- 淡水第一漁港
- 八里端觀海長堤賞鳥區
- 十三行文化公園
- 八里北堤沙灘
📍交通管制措施：
漁人碼頭活動會場當日下午4時至晚上10時實施交通管制，中正路二段 51 巷與中正路一段 87 巷8弄至港區內為行人徒步區，禁止汽、機車和自行車進入(包含牽行)；民眾可將自行車停放至附近沙崙路機慢車格，而一般車輛僅能從觀海路的第二出入口進出。
警方也將加強淡水區中正路、文化路和中山路沿線違停車輛取締和提高巡邏頻率，漁人碼頭內停車場滿場後即禁止車輛進入。
同時，8月11日、9 月8日兩天自下午3時起，YouBike漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站暫停營運；公車紅26動線調整為淡海路左轉中正路二段50巷，取消雙邊停靠「淡水魚市」、「漁人碼頭」、「輕軌漁人碼頭」、「紅十字會」、「淡海中正路口」、「淡海」等6站。
另外「淡海市民活動中心」、「天生國小」、「淡江新村」、「世界觀」等4站則取消往捷運淡水站方向站位，改為單邊停靠；淡水及八里端活動周邊停車場將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場。
新北交通局呼籲民眾可搭乘捷運至淡水站步行或轉乘紅26公車，亦可搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；要到八里沿岸觀賞煙火的民眾，則可搭乘捷運至蘆洲站轉搭704公車或關渡站轉乘紅22及紅13公車至八里。
交通局也提醒淡海輕軌等淡水、八里端周邊大眾運輸於散場時都將配合加開班次，加強疏運；另外八里端開車民眾請利用台64往市區行駛，避開龍米路一段及成泰路三段易壅塞路段。