想買房注意！台股震盪+房貸緊縮資金卡彈　專家：恐釀降價拋售潮

北部全新千坪夜市要來了！「最強甜點」進駐推新品　每周3天營業

▲新北鶯歌區占地1200坪的「鳳鳴龍鳳夜市」即將開幕，預計每周二、五、六3天營業。（圖／翻攝Google評價）
▲新北鶯歌區占地1200坪的「鳳鳴龍鳳夜市」即將開幕，預計每周二、五、六3天營業。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣人愛逛夜市是融入骨血裡的天性，看「AI教父」NVIDIA輝達執行長黃仁勳每次回台就要逛夜市就知道！新北繼新莊思源夜市六月底開幕後，在鶯歌鳳鳴地區即將迎來占地1200坪、全新的「鳳鳴龍鳳夜市」，每周二、五、六3天營業。夜市管委會透露，有「最強夜市甜點」封號、興仁花園夜市的芙琳卡將進駐推新品，玩的吃的攤位各占一半，預計下周公布試營運時間。

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鳳鳴龍鳳夜市占地1200坪　招商七成滿

鳳鳴龍鳳夜市管理委員會會長李冠賢稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，夜市占地1200坪，規劃有220格，商家視所需空間承租1~4格，目前招商已七成滿，吃的、玩的幾乎各占一半。

▲新北鶯歌區占地1200坪的「鳳鳴龍鳳夜市」即將開幕，預計每周二、舞、六3天營業。（圖／翻攝龍鳳夜市籌備群臉書）
▲鳳鳴龍鳳夜市占地1200坪，規劃有220格，目前已招商已七成滿。（圖／翻攝龍鳳夜市籌備群臉書）
李冠賢指出，目前新北市政府市場處已完成勘場，營業牌照預計下周會正式發下來，相關試營運及正式開幕時間，都得等牌照下來後才能公布。至於特色店家部分，他透露，八德興仁花園夜市必買創意甜點芙琳卡，將進駐鳳鳴龍鳳夜市，並推出新產品，敬請期待。

芙琳卡是一種外型類似馬卡龍的糕點，店家改用台南11號梗米製成貝殼狀的酥脆餅皮，中間夾著各式口味的冰淇淋，十分受歡迎。在八德興仁花園夜市排隊至少要等30~40分鐘才吃得到。

▲食尚玩家曾前往採訪芙琳卡。（圖／翻攝芙琳卡臉書）
▲芙琳卡是八德興仁花園夜市知名排隊美食，食尚玩家納豆、曾子余曾前往採訪芙琳卡。（圖／翻攝芙琳卡臉書）
打造全台最乾淨夜市　餐飲商家一律裝靜電機、除油設備

李冠賢強調，鳳鳴龍鳳夜市要打造不同傳統夜市的全新夜市，看起來要乾乾淨淨，商家的衛生與安全都會特別要求，餐飲類商家也一致要求加裝靜電機、除油設備，要將油煙問題降到最低。

根據樂居網資料顯示，鳳鳴重劃區是鶯歌近年來房市熱區，鄰近三鶯線鶯桃福德站，街廓寬敞舒適，綠覆率高，近一年房價漲幅上漲了9.47%，平均成交單價來到每坪40.21萬元，現有5個新建案銷售中。

不過，在生活機能上，鳳鳴重劃區目前僅有新三沅商場以及零星餐廳、便利商店，主要仰賴鶯桃路商圈機能。龍鳳夜市開幕後，料有助區域生活機能。

▲鳳鳴重劃區是鶯歌近年來房市熱區，近一年房價漲幅上漲了9.47%，平均成交單價來到每坪40.21萬元。（圖／翻攝Google評價）
▲鳳鳴重劃區是鶯歌近年來房市熱區，近一年房價漲幅上漲了9.47%，平均成交單價來到每坪40.21萬元。（圖／翻攝Google評價）

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