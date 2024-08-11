奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運籃球／Curry金牌戰如神助！蟻人偷酸：這老哥三天前才到巴黎

▲美國男籃在巴黎奧運奪金，達成5連霸偉業，Stephen Curry（左1）在前面賽程表現平平，4強賽後繳出神級表現，但也讓「蟻人」Anthony Edwards（中）賽後偷酸他，展現私下好交情。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃在巴黎奧運奪金，達成5連霸偉業，Stephen Curry（左1）在前面賽程表現平平，4強賽後繳出神級表現，但也讓「蟻人」Anthony Edwards（中）賽後偷酸他，展現私下好交情。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

巴黎奧運男籃金牌戰在今（11）日凌晨落幕，美國隊球星「咖哩」柯瑞（Stephen Curry）在決勝節尾聲，瘋狂轟進4顆三分球，硬生生將地主法國隊的反攻機會斬斷，最終讓美國以98：87擊敗法國，收下本屆奧運籃球項目的金牌。進入4強賽後，Curry的表現判若兩人，最後兩戰更是狂轟60分，因此當Curry在金牌戰後透過Instagram直播時，美國隊的隊友「蟻人」Anthony Edwards在一旁開玩笑說：「這老哥三天前才到巴黎」。

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奧運開局表現平淡　4強戰後有如神助

Curry在本屆奧運前4戰的三分球20投僅5中，命中率不達3成，場均也只有7分左右。但是在4強戰面對塞爾維亞，一展昔日球星風範，全場19投12中，三分球14投9中，狂砍36分，不僅幫助美國隊前半段咬住分差，末節逆轉中也扮演關鍵火力。

來到金牌戰有如複製再貼上，全場命中8記三分球，砍下24分，尤其在比賽末節面對法國隊的反攻，連續投進3顆三分彈，其中還包含讀秒階段時，面對法國隊包夾，仍果斷運球後撤跳投，完成的1顆「超離譜」三分球，讓美國隊全體士氣大振，一口氣將比分拉開。

▲巴黎奧運男子籃球金牌戰，今（11）日台灣時間深夜由地主法國迎戰美國隊，現年36歲的Stephen Curry，成為美國此戰勝出最大功臣，也終於盼到個人生涯首面的奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子籃球金牌戰，今（11）日台灣時間深夜由地主法國迎戰美國隊，現年36歲的Stephen Curry，成為美國此戰勝出最大功臣，也終於盼到個人生涯首面的奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
蟻人開玩笑偷酸　KD叫球迷早點睡覺

比賽結束後，等待金牌頒獎典禮前，Curry在個人的Instagram開啟直播和球迷互動，身旁則坐著明尼蘇達灰狼的球星Edwards。影片中Curry笑著說道：「Ant（蟻人）說我三天前才出現。」，接著Edwards插進來說：「這老哥三天前才到巴黎，但我很高興他來到這裡了。」

而在一旁經過的「KD」Kevin Durant則是不改冷面笑匠的個性，對著鏡頭頻頻叫球迷、粉絲們快點去睡覺，讓Curry笑到忍不住用毛巾摀住頭。最終在直播結束前，Curry向球迷們說道：「這實在是太瘋狂了，我們要去領我們的金牌了，謝謝所有的愛，以及所有的支持。」

▲LeBron James、Stephen Curry在巴黎奧運上夢幻聯手，兩人的「1-4擋拆」完全無解，詹皇也體驗了一回當Draymond Green的滋味。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James、Stephen Curry在巴黎奧運上夢幻聯手，兩人的「1-4擋拆」完全無解，詹皇也體驗了一回當Draymond Green的滋味。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男籃決賽今天登場，美國以98比87擊敗地主法國，締造奧運5連霸大業，柯瑞（Stephen Curry）狂飆24分。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男籃決賽今天登場，美國以98比87擊敗地主法國，締造奧運5連霸大業，柯瑞（Stephen Curry）狂飆24分。（圖／美聯社／達志影像）


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