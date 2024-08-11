奧運9大買一送一！三商巧福送麵、福勝亭送定食　豬排小籠包爽吃

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三商餐飲2024巴黎奧運食力應援優惠倒數，8月11日今最後一天，使用三商i美食卡APP的1點紅利點數，即可領取旗下三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、巧福PLUS共7大品牌1+1優惠券，爽吃拿坡里「大披薩買一送一」、三商巧福買麵食套餐送牛肉炸醬麵、福勝亭買定食套餐送定食。提醒大家，於8月18日前到店使用，內用或外帶皆可；每使用一張票券再加贈5點紅利點數，使用二張贈10點，以此類推。
◾️「三商巧福」送牛肉炸醬麵：買番茄肉醬乾拌麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料（原價165元），送牛肉炸醬麵（原價85元）相當於66折。
◾️「福勝亭」送鮮嫩炸雞柳定食：買厚切活力豬排定食＋胡麻豆腐＋飲料（原價350元），送鮮嫩炸雞柳定食（原價210元）打62折。
◾️「拿坡里」送大披薩：買大披薩（原價369元），送大披薩（原價369元）下殺5折。
◾️「鮮五丼」送招牌牛丼：買泡菜白醬豬排丼＋胡麻花椰菜＋杯裝飲料（原價249元），送招牌牛丼（原價119元）等同67折。
◾️「品川蘭」送雪花牛肉麵：買川・滿漢三寶牛肉麵＋醋溜雲耳＋純釀烏梅汁（門市優惠價359元），送蘭・雪花牛肉麵（原價250元）下殺58折。
◾️「巧福PLUS」：買鴨血豆腐煲＋蔥油拌麵＋古早味紅茶（原價210元），送醬烤排骨乾拌麵（原價125元）相當於62折。
◾️「BANCO」：買雙人南義披薩套餐（門市優惠價990元），送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵（原價240元）約打8折。
📌樂天餐飲：八色小籠包「買一送一」！「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」免費升級
樂天皇朝慶祝奪金快閃優惠，8月12日至8月14日連續三天，在門店出示品牌Facebook或Instagram粉專帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐使用奪金快閃活動，可享樂天皇朝經典商品「特色皇朝小籠包(八色)買一送一」！全台三家門店同享此優惠，除了單點品項買一送一、最新季節套餐內的八色小籠包品項也同樣一併加碼贈送。限內用、贈送品項需收服務費。
樂蝦拉麵慶祝奪金則推出「蝦量滿點」活動，8月12日至8月14日連續三天，在門店出示品牌Facebook或Instagram粉專帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐參與「蝦量滿點」活動，點用「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」立刻享受「免費升級」三只鮮蝦。限內用、贈送品項需收服務費。
📌慕里諾國際餐飲：勝政、勝勢「免費吃腰內豬排」奪金優惠！
慕里諾國際餐飲再度發出「奪金優惠」，凡台灣選手於參與項目賽事告捷、奪金隔日，旗下各大美食優惠大放送；台灣拳后林郁婷完美摘金，明（12）日全台勝政豬排、伊勢路勝勢日式豬排、BEPPIN PASTA等7間品牌，消費達門檻可獲免費兌換限量美食；每日各限量50份，限兌換1次，划算菜單一次整理。
◾️「靜岡勝政日式豬排」：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖，兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。
◾️「伊勢路勝勢日式豬排」：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖，兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。
◾️「BEPPIN PASTA」：消費達低消，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「洋蔥圈一份」。
◾️「泰迪農園咖哩」：消費達低消，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。
◾️「鳥丈爐端燒」：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「三得利頂級生啤酒一杯」。
◾️「Suage北海道湯咖哩」：消費達低消，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「唐揚雞串一串」。
◾️「杏桃鬆餅屋」：消費達低消，即可憑活動頁面，兌換指定限量商品「厚鬆餅單層升級雙層」。