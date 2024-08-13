政府推租賃透明網路平台有用嗎　專家示警「少1機制」難避惡房東

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住宅處表示，租金透明化平台目前提供地區性參考租金資料，下一階段工作將尋求有意願的租屋平台合作，研擬提供市面租屋資訊，讓民眾掌握區域租金行情，也可透過網站尋找市面上房源，讓租金透明化工作更徹底，降低租屋族的困擾，詳情可上網「桃園市租賃市場租金透明化平台」查詢。
房仲業者陳泰源表示，過往縱使沒有行情可以參考，但租屋族只要問一問、多看幾間貨比三家，也能達到同樣效果，換句話說，租金行情沒有公開，不等於真的沒有公開，畢竟，實價登錄行之多年，民眾若需要進一步換算行情，自己上網一筆筆查詢換算，也不是辦不到。
陳泰源進一步補充，這項平台沒有納入「房東過往評價」的評分機制，仍無法避免「遇到續租時胡亂漲租、以各種名目苛扣押金」的惡房東；也沒有像國外，會將「屋況、家具精簡配程度」納入「參考條件」，可能導致「『掛』屋況差的陽春『屋況』，『租』屋況佳的家具電全配『價』」。
陳泰源指出，由於使用的數據，是「租賃實價登錄、有加入社會住宅包租代管、可申請租金補貼」的「含稅價」租金行情，大約多10%，就怕變成「不願報稅、未稅」的房東，將此作為「招租地板價」的參考。
因此陳泰源建議，與其致力資訊透明，不如仿效日本施行超過30年的「借地借家法」，保障租客「優先續租權」，房東「不得胡亂漲租」，將租賃權徹底落實，讓租屋也能安身立命，才是治本之道。