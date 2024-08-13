銀行房貸拉緊報！傳「1行庫幾乎停收件」　高層認了：3原因縮銀根

政府推租賃透明網路平台有用嗎　專家示警「少1機制」難避惡房東

▲租金透明化平台真的能降低租屋族的困擾？房仲業者建議，應該要納入房東評分機制。（圖／家庭消費中心攝）
▲租金透明化平台真的能降低租屋族的困擾？房仲業者建議，應該要納入房東評分機制。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

房價大漲，也讓無殼蝸牛轉往租屋市場，為了保障民眾權益，桃園市住宅發展處率先全台推出「桃園市租賃市場租金透明化平台」，租屋者可依據租屋需求，或以地圖、學校、大眾運輸進行基礎條件設定，掌握想要租屋附近區域的租金行情，避免房東亂開價。但專家認為，這個平台幫助不大，畢竟過往沒有行情可參考，但租屋族多看幾間貨比三家，也能辦得到，而且此平台沒有納入「房東過往評價」機制，讓人很難避免惡房東。

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租屋透明化平台整合租賃實價登錄、包租代管及租金補貼案件資料，總計有近13萬筆的資料，經過交叉比對整理後，結合google地圖瀏覽功能，在個資保護原則下去識別化後，顯示桃園13區各區域平均租屋行情。

住宅處表示，租金透明化平台目前提供地區性參考租金資料，下一階段工作將尋求有意願的租屋平台合作，研擬提供市面租屋資訊，讓民眾掌握區域租金行情，也可透過網站尋找市面上房源，讓租金透明化工作更徹底，降低租屋族的困擾，詳情可上網「桃園市租賃市場租金透明化平台」查詢。

▲依法登錄的「包租」戶數為2萬2723戶，僅占政府補貼數量極小部分。（圖／家庭消費中心攝）
▲桃園市住宅發展處率先全台推出「桃園市租賃市場租金透明化平台」，期讓租屋市場更透明。（示意圖／NOWnews資料）
房仲業者陳泰源表示，過往縱使沒有行情可以參考，但租屋族只要問一問、多看幾間貨比三家，也能達到同樣效果，換句話說，租金行情沒有公開，不等於真的沒有公開，畢竟，實價登錄行之多年，民眾若需要進一步換算行情，自己上網一筆筆查詢換算，也不是辦不到。

陳泰源進一步補充，這項平台沒有納入「房東過往評價」的評分機制，仍無法避免「遇到續租時胡亂漲租、以各種名目苛扣押金」的惡房東；也沒有像國外，會將「屋況、家具精簡配程度」納入「參考條件」，可能導致「『掛』屋況差的陽春『屋況』，『租』屋況佳的家具電全配『價』」。

陳泰源指出，由於使用的數據，是「租賃實價登錄、有加入社會住宅包租代管、可申請租金補貼」的「含稅價」租金行情，大約多10%，就怕變成「不願報稅、未稅」的房東，將此作為「招租地板價」的參考。

因此陳泰源建議，與其致力資訊透明，不如仿效日本施行超過30年的「借地借家法」，保障租客「優先續租權」，房東「不得胡亂漲租」，將租賃權徹底落實，讓租屋也能安身立命，才是治本之道。
 

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