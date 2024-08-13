籃籃新歡是味全龍球員！郭嚴文握門禁卡深夜進香閨 兩人關係曝光
28歲樂天啦啦隊女神籃籃活潑開朗，吸引大票粉絲追隨，她與張立東緋聞傳了許久，始終稱是好朋友，如今卻被拍到，身旁的護花使者另有其人，是35歲味全龍球員郭嚴文。郭嚴文日前被直擊深夜提著一大包食材進入女方香閨，而且還握有門禁卡，對此，籃籃經紀人回應兩人只是朋友關係。
記者薛羽彤／綜合報導
據《CTWANT》報導，籃籃被爆出與味全龍球員郭嚴文戀愛ING！日前郭嚴文被直擊進入籃籃位於新北市的新家，他結束球賽後先到超市購買食材，之後驅車前往籃籃家，而且手上還握有籃籃家的門禁卡，看起來熟門熟路，在進去前還東張西望看了四周，警覺心頗高，貌似怕被發現兩人戀情。
對於兩人關係，籃籃經紀公司回應《NOWnews今日新聞》，「是朋友。 8／8籃籃錄《綜藝新時代》，等收工後約了幾個朋友在家聊天聚會，郭嚴文轉交東西給籃籃後隨即離開。」
籃籃的感情世界備受關注，自稱單身多年的她，曾自爆男友理想型就是棒球巨星洛杉磯道奇隊的大谷翔平。而她和張立東緋聞傳了許久，近期兩人一同主持《女孩好野》，最新一集節目張立東再次發動告白攻勢：「我有喜歡妳，妳有嗎？」讓籃籃害羞臉紅，全場驚呼，不過籃籃卻回應：「我有喜歡的人，你有嗎？」現在看來疑似就是在暗指郭嚴文。