台積電傳買群創南科四廠！暴富阿嬤家噴「4字頭」交易　專家吐4字

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由於台積電在南科設有3奈米跟5奈米廠，距群創南科四廠車程只要5分鐘。業者認為，台積電想買群創南科四廠，主要仍是看好地利優勢，未來不論是作為先進封裝廠房，甚至是用來生產先進製程都是可能的選項。
南科擴建！安定區土地飆漲10倍 200名阿公阿嬤一夕暴富
先前南科持續開發，才讓台南安定區「蘇厝」、「蘇林」與「安定」3里農地價格狂飆，已從原本的每分4、500萬飛漲至4、5千萬元，飆漲10倍，200名阿公阿嬤體驗一夕暴富，身價破億元。
馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，台積電如真的買下群創南科四廠，不管是封測廠或晶圓廠，對台南房市來說都是錦上添花的利多，笑說：「台南房市『蒿吐露絲』（How to lose）？」
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永慶房產集團曾觀察2019年至2023年期間，三大科學園區成屋房價漲幅，發現以南科表現最為突出，其中台南市安定5年漲幅88.2%最狂，2023年成屋平均成交單價為20.7萬元，新市區2023年成屋均價為24.4萬元，漲幅也達80.7%。
實際查詢實價登錄，台南新市區預售建案在今年5~6月已經出現7筆5字頭實價交易，都是「世界南科A」，成交單價落在50.2萬~52.6萬，2~3房成交總價則是1850萬~2436萬元間。另新市區成屋部分，1~6月142筆實價交易，有過半、78筆都是「3字頭」。
而台南市安定區，預售實價揭露今年六月最高成交單價為39.3萬元，距4字頭僅一步之遙，為蘇厝蘇林里、也是200名暴富億元阿嬤所在地，預售華廈「芳扉扉」的9樓頂樓戶，23坪總價912萬元，成交單價直逼4字頭。另安定區成屋部分，1~6月近50筆交易，平均成交單價約每坪28萬元。