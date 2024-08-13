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台積電傳買群創南科四廠！暴富阿嬤家噴「4字頭」交易　專家吐4字

▲台積電傳200億買群創南科四廠，房產專家料又將推升台南房價。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電傳200億買群創南科四廠，房產專家料又將推升台南房價。（圖／美聯社／達志影像）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電（2330）傳砸200億元拿下群創（3481）南科四廠出售案，將用來擴充先進封裝，甚至是後續先進製程生產使用，最快在台積電今（13）董事會拍板後公告。消息令不少台南在地人都嗨了，經查實價登錄，近期才因南科擴建誕生200名身價破億暴富阿公阿嬤的安定區，出現直逼4字頭、每坪39.3萬元的驚人預售成交紀錄，房產專家笑說：「台南房市『蒿吐露絲』（How to lose）？」

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七月下旬，台積電已釋出「不評論市場傳聞購買群創廠房議題」，日前也不回應市場傳聞。而群創去年底關閉南科四廠（5.5代LCD面板廠），原本傳將由美光買下，但現在台積電傳加價2成、總價200億元和美光搶親。

由於台積電在南科設有3奈米跟5奈米廠，距群創南科四廠車程只要5分鐘。業者認為，台積電想買群創南科四廠，主要仍是看好地利優勢，未來不論是作為先進封裝廠房，甚至是用來生產先進製程都是可能的選項。

▲群創南科四廠距台積電廠房車程僅5分鐘，距地利之便。（圖／翻攝Google Map）
▲群創南科四廠距台積電廠房車程僅5分鐘，距地利之便。（圖／翻攝Google Map）
南科擴建！安定區土地飆漲10倍　200名阿公阿嬤一夕暴富

先前南科持續開發，才讓台南安定區「蘇厝」、「蘇林」與「安定」3里農地價格狂飆，已從原本的每分4、500萬飛漲至4、5千萬元，飆漲10倍，200名阿公阿嬤體驗一夕暴富，身價破億元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，台積電如真的買下群創南科四廠，不管是封測廠或晶圓廠，對台南房市來說都是錦上添花的利多，笑說：「台南房市『蒿吐露絲』（How to lose）？」

延伸閱讀：南科效應！台南安定區農地地價漲10倍　這1里約200阿嬤身價破億元

永慶房產集團曾觀察2019年至2023年期間，三大科學園區成屋房價漲幅，發現以南科表現最為突出，其中台南市安定5年漲幅88.2%最狂，2023年成屋平均成交單價為20.7萬元，新市區2023年成屋均價為24.4萬元，漲幅也達80.7%。

▲三大科學園區所在行政區與縣市近五年成屋房價漲幅。（圖／永慶房屋提供）
▲三大科學園區所在行政區與縣市近五年成屋房價漲幅。（圖／永慶房屋提供）
實際查詢實價登錄，台南新市區預售建案在今年5~6月已經出現7筆5字頭實價交易，都是「世界南科A」，成交單價落在50.2萬~52.6萬，2~3房成交總價則是1850萬~2436萬元間。另新市區成屋部分，1~6月142筆實價交易，有過半、78筆都是「3字頭」。

而台南市安定區，預售實價揭露今年六月最高成交單價為39.3萬元，距4字頭僅一步之遙，為蘇厝蘇林里、也是200名暴富億元阿嬤所在地，預售華廈「芳扉扉」的9樓頂樓戶，23坪總價912萬元，成交單價直逼4字頭。另安定區成屋部分，1~6月近50筆交易，平均成交單價約每坪28萬元。

▲台南阿嬤暴富里之一的蘇林里，六月出現單價直逼4字頭的預售屋實價交易。（圖／翻攝實價登錄）
▲台南阿嬤暴富里之一的蘇林里，六月出現單價直逼4字頭的預售屋實價交易。（圖／翻攝實價登錄）

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