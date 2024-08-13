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雙颱共舞「大雨連下7天」！台電曝開除濕機前必做3件事　年省電8%

▲颱風山神、安比共舞，加上又有熱帶性低氣壓形成，雨彈將連下7天，民眾得多留意居家除濕。（圖／記者張志浩攝）
▲颱風山神、安比共舞，加上又有熱帶性低氣壓形成，雨彈將連下7天，民眾得多留意居家除濕。（圖／記者張志浩攝）

記者徐銘穗/綜合報導

颱風山神、安比共舞，氣象署今（13）指出，又來一個有機會發展成颱風的熱帶性低氣壓形成，雨彈將連轟7天，「下到發紅」。全台溼答答，潮濕的居家環境不僅可能會導致家具衣物發霉，也會影響人體呼吸系統與皮膚，不過開除濕機之前，台電提醒有3件事要先做，1年可省下8%用電。

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台電曾在臉書粉專提醒，除濕機開工前要確認3件事，才不會耗電。

1.清潔濾網
久久沒用除濕機，會讓灰附著塵堆積。台電指出，這樣不僅讓除濕效率變差，也會影響室內空氣品質，建議2~3周定期清理除濕機濾網，1年可省下約8％用電。

▲三菱家電建議，除濕機每兩年要更換濾網。若是HEPA濾網則建議一年更換一次。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台電建議，除濕機濾網最好2~3周就要清理，避免影響除濕效能，每年可省電8%。（圖／記者徐銘穗攝）
2.關閉門窗
台電表示，除濕機主要是讓室內溼度降低，開除濕機時如果門窗沒關，會讓室外濕氣繼續流入，演變成「濕氣一直除不完」的窘境，除濕機就會因此更耗電，記得一定要關閉門窗。

3.擺對位置
除濕機的使用效率與擺放位置關係密切！台電建議，除濕機擺放位置有3指引，要放在「室內空間中央處」、「空氣流通的空間」、「平坦的地方」，千萬別把除濕機當邊緣人，放在牆邊或角落，這樣空氣較不流通，也影響除濕機散熱功能，使用時一定要注意。

▲若室外氣溫低於10度、室內溫度在20度左右時，相對溼度必須遠低於50%以下，才能避免玻璃內緣結露滴水。（圖／記者徐銘穗攝）
▲開除濕機時要關閉門關，放在室內中間效率最好。（圖／記者徐銘穗攝）
除濕機使用4訣竅　搭循環扇使用更省電

特力屋防潮達人也提出以下除濕機4大使用訣竅，建議搭配循環扇使用，能讓除濕效能更佳，也能更省電。此外，特力屋提醒，室內濕度不是愈低愈好，人在室內時可暫停除濕，或把濕度設在55%左右，預防空氣過於乾燥，引發不適。

1. 將除濕機放在房間中央位置，勿靠牆，並可打開衣櫥、鞋櫃一起除濕。

2.將對外門窗關閉，避免外界水氣進入，影響除濕功效。

3.不可將衣物直接蓋在出風口，以免因過熱發生危險。

4.可搭配使用循環扇，增加空氣流動，除濕效能更好。

▲說到開冷氣時能幫助省電的最強神隊友，大家都會想到循環扇，風扇葉片多省電還是葉片少省電？專家解答了。（圖／記者徐銘穗攝）
▲循環扇不只是冷氣神隊有，搭配除濕機一起用，也能更快除濕，達到省電效果。（圖／記者徐銘穗攝）

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