雙颱共舞「大雨連下7天」！台電曝開除濕機前必做3件事　年省電8%

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1.清潔濾網
久久沒用除濕機，會讓灰附著塵堆積。台電指出，這樣不僅讓除濕效率變差，也會影響室內空氣品質，建議2~3周定期清理除濕機濾網，1年可省下約8％用電。
2.關閉門窗
台電表示，除濕機主要是讓室內溼度降低，開除濕機時如果門窗沒關，會讓室外濕氣繼續流入，演變成「濕氣一直除不完」的窘境，除濕機就會因此更耗電，記得一定要關閉門窗。
3.擺對位置
除濕機的使用效率與擺放位置關係密切！台電建議，除濕機擺放位置有3指引，要放在「室內空間中央處」、「空氣流通的空間」、「平坦的地方」，千萬別把除濕機當邊緣人，放在牆邊或角落，這樣空氣較不流通，也影響除濕機散熱功能，使用時一定要注意。
除濕機使用4訣竅 搭循環扇使用更省電
特力屋防潮達人也提出以下除濕機4大使用訣竅，建議搭配循環扇使用，能讓除濕效能更佳，也能更省電。此外，特力屋提醒，室內濕度不是愈低愈好，人在室內時可暫停除濕，或把濕度設在55%左右，預防空氣過於乾燥，引發不適。
1. 將除濕機放在房間中央位置，勿靠牆，並可打開衣櫥、鞋櫃一起除濕。
2.將對外門窗關閉，避免外界水氣進入，影響除濕功效。
3.不可將衣物直接蓋在出風口，以免因過熱發生危險。
4.可搭配使用循環扇，增加空氣流動，除濕效能更好。