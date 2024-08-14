李珠珢三振舞超夯！由來、爆紅原因一次看　台灣舞蹈老師教學秒懂

日前富邦悍將在大巨蛋舉行「G!POP流行音樂節」，邀請韓職起亞虎啦啦隊（KIA TIGERS CHEERLEADER）來台共同參與盛宴。其中19歲的啦啦隊超級新星李珠珢（Lee Ju-Eun）在大巨蛋現場重現爆紅「三振舞」，瞬間洗版網路成為熱門話題！台灣也颳起一陣「三振舞」旋風，幾乎人人都在爭相模仿，就連峮峮、一粒、IVE張員瑛也都跟著跳。
魔性三振舞掀風潮 爆紅原因、由來一次看
「三振舞」是韓國起亞虎啦啦隊的一項特色表演，球賽中當對手被三振時，啦啦隊就會立刻起身跳這支舞蹈，應援投手兼炒熱氣氛。魔性舞蹈加上洗腦的背景音樂，即使只看過一次，也會對這段旋律留下深刻的印象。
過去來台發展的知名啦啦隊員李多慧、邊荷律，在起亞虎啦啦隊時期都曾跳過。而近期這支舞蹈因李珠珢的「補妝版」又再度翻紅。當時李珠珢補妝到一半，一聽到音樂聲，馬上站起來應援，逗趣的畫面意外被粉絲捕捉，引起討論。
三振舞怎麼跳？舞蹈老師小細節大公開
三振舞的舞步看似簡單，但要跳得好看其實並不容易。台灣舞蹈老師林永祥先前在IG上分享詳細的教學影片，一一分解動作教大家。他表示初學者可以先從律動開始練起，先學好「坐」的動作後，接著再加上挺胸動作。此外他也特別提醒，雙手比讚打開的動作除了比出讚的手勢上、下擺動之外，腳往前踩的同時屁股也要跟著轉出去，動作才會標準。
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「三振舞」是韓國起亞虎啦啦隊的一項特色表演，球賽中當對手被三振時，啦啦隊就會立刻起身跳這支舞蹈，應援投手兼炒熱氣氛。魔性舞蹈加上洗腦的背景音樂，即使只看過一次，也會對這段旋律留下深刻的印象。
過去來台發展的知名啦啦隊員李多慧、邊荷律，在起亞虎啦啦隊時期都曾跳過。而近期這支舞蹈因李珠珢的「補妝版」又再度翻紅。當時李珠珢補妝到一半，一聽到音樂聲，馬上站起來應援，逗趣的畫面意外被粉絲捕捉，引起討論。
三振舞怎麼跳？舞蹈老師小細節大公開
三振舞的舞步看似簡單，但要跳得好看其實並不容易。台灣舞蹈老師林永祥先前在IG上分享詳細的教學影片，一一分解動作教大家。他表示初學者可以先從律動開始練起，先學好「坐」的動作後，接著再加上挺胸動作。此外他也特別提醒，雙手比讚打開的動作除了比出讚的手勢上、下擺動之外，腳往前踩的同時屁股也要跟著轉出去，動作才會標準。