不得了！峮峮、一粒同框跳三振舞 粉絲瘋了：兩首世界名曲本尊
南韓起亞虎啦啦隊7月來台北大巨蛋參加音樂節，並與台灣啦啦隊女孩交流，其中人氣成員李珠珢和「三振舞」皆引起話題。峮峮日前在IG公開一段和一粒合體大跳三振舞的短片，網友驚喜萬分，大呼：「兩首世界名曲本尊...不得了！」
記者楊穎軒／綜合報導
實境節目《飢餓遊戲》日前邀請台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒、安芝儇、林浠來到大巨蛋錄製外景，主持人峮峮事後分享一支IG Reels，只見她大跳代表作「陳子豪炸裂」應援曲，接著換一粒和林浠重現一粒的成名作「保勝大弟葉保弟」應援曲。
一粒、峮峮合體跳三振舞 網友：兩首世界名曲本尊
最後，峮峮、一粒、安芝儇、林浠聯手跳起起亞虎啦啦隊的招牌「三振舞」，雖然唯獨峮峮穿牛仔長褲，但4人站一排，隨洗腦的重拍節奏舞動身體，配上雪白纖腿和甜美笑靨，畫面依舊賞心悅目。
PS女孩和Wing Stars上演夢幻聯動，讓一票網友情緒激動，「兩首世界名曲本尊...這集不得了」、「居然在飢餓看到葉保弟、陳子豪應援曲還有三振舞，還以為來到明星賽」、「這集有最仙的一粒和最可愛的峮峮，一定看爆」、「有峮又有安，看看這集能不能收視破2」、「這集太香惹吧！」