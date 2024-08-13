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畫面真香！IVE張員瑛偷跳「三振舞」　李珠珢嚇呆大喊：我的天啊

▲IVE成員張員瑛（左）日前在演唱會上跳知名應援曲「三振舞」，讓李珠珢又驚又喜。（圖／IVE X、李珠珢IG）
▲IVE成員張員瑛（左）日前在演唱會上跳知名應援曲「三振舞」，讓李珠珢又驚又喜。（圖／IVE X、李珠珢IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團IVE剛結束首爾「Show What I Have」安可場演唱會，歌迷發現REI、LIZ、張員瑛等人也風靡職棒起亞虎旗下啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」的應援曲三振舞舞蹈，舞台上模仿的畫面被李珠珢看到，她又驚又喜表示：「OMG...」驗證三振舞不凡的魅力。

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▲李珠珢看到REI、LIZ、張員瑛也在跳「三振舞」，寫下「OMG」表示震驚。（圖／李珠珢IG）
▲李珠珢看到REI、LIZ、張員瑛也在跳「三振舞」，寫下「OMG」表示震驚。（圖／李珠珢IG）
大勢女團也愛三振舞　李珠珢超驚喜

IVE的世界巡迴演唱會「Show What I Have」於8月10日、11日在「首爾奧林匹克體操競技場」舉辦，歌迷發現她們表演《Kitsch》時，REI、LIZ、張員瑛在一旁跳起三振舞，開心將影片上傳並標記「三振舞始祖」李珠珢，李珠珢震驚轉發，並寫下：「OMG...」萬萬沒想到自己的舞步，能被大勢女團帶上萬人舞台表演。

「三振舞」由來　靠李珠珢顏值+舞蹈發揚光大

李珠珢是2023年出道的啦啦隊新秀，2024年加入南韓職棒起亞虎旗下啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，她後期以一首應援曲「三振舞」嶄露頭角，白皙的皮膚、纖細的身材、可愛的五官加上超內向的I人個性，成功收穫大批球迷關注，連女生都忍不住追蹤，紛紛模仿李珠珢的「三振舞」拍成短影音上傳，使得李珠珢成為團中的人氣成員。

李珠珢曾於7月底（7／27、7／28）來台登上大巨蛋應援富邦悍將，「三振舞魅力」瞬間席捲全台，她也成了台灣球迷的新女神，一舉一動都受到極大關注。更詳細的李珠珢個人檔案介紹，可「點此」閱讀查看。

李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生　日：2004年7月24日（20歲）
身　高：170cm
血　型：AB型
出　道：2023年
公　司：APEX comunications Co., Ltd.
職　業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）
社群平台：IGYouTubeTikTokCHZZKAfreecaTV

▲IVE上週末（8／10、8／11）在首爾舉辦演唱會，表演《Kitsch》時，突然來一段「三振舞」，讓歌迷超驚喜。（圖／IVE X）
▲IVE上週末（8／10、8／11）在首爾舉辦演唱會，表演《Kitsch》時，突然來一段「三振舞」，讓歌迷超驚喜。（圖／IVE X）

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