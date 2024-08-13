畫面真香！IVE張員瑛偷跳「三振舞」　李珠珢嚇呆大喊：我的天啊

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IVE的世界巡迴演唱會「Show What I Have」於8月10日、11日在「首爾奧林匹克體操競技場」舉辦，歌迷發現她們表演《Kitsch》時，REI、LIZ、張員瑛在一旁跳起三振舞，開心將影片上傳並標記「三振舞始祖」李珠珢，李珠珢震驚轉發，並寫下：「OMG...」萬萬沒想到自己的舞步，能被大勢女團帶上萬人舞台表演。
「三振舞」由來 靠李珠珢顏值+舞蹈發揚光大
李珠珢是2023年出道的啦啦隊新秀，2024年加入南韓職棒起亞虎旗下啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，她後期以一首應援曲「三振舞」嶄露頭角，白皙的皮膚、纖細的身材、可愛的五官加上超內向的I人個性，成功收穫大批球迷關注，連女生都忍不住追蹤，紛紛模仿李珠珢的「三振舞」拍成短影音上傳，使得李珠珢成為團中的人氣成員。
李珠珢曾於7月底（7／27、7／28）來台登上大巨蛋應援富邦悍將，「三振舞魅力」瞬間席捲全台，她也成了台灣球迷的新女神，一舉一動都受到極大關注。更詳細的李珠珢個人檔案介紹，可「點此」閱讀查看。
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生 日：2004年7月24日（20歲）
身 高：170cm
血 型：AB型
出 道：2023年
公 司：APEX comunications Co., Ltd.
職 業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）
社群平台：IG、YouTube、TikTok、CHZZK、AfreecaTV