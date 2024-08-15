惠利改當啦啦隊「第一支應援曲」選跳三振舞　李珠珢翻牌認證超美

南韓女星惠利主演新片《Victory》昨（14）日在韓上映，她在電影中飾演立志成為舞者的「弼善」，更與啦啦隊女孩組團跳舞；惠利在宣傳作品時，跟上流行模仿起亞虎旗下啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」的應援曲三振舞，成功被「三振舞始祖」李珠珢翻牌成功。
因為電影組團啦啦隊 惠利首跳「三振舞」被李珠珢翻牌
電影《Victory》由惠利、朴世阮、李正河、趙雅藍主演，劇情講述在20世紀末的1999年，位於韓國慶尚南道南部巨濟市的高中，一位充滿熱情、無所顧忌且充滿自信的弼善（惠利 飾）為了當上首爾知名舞者，和搭檔兼靈魂伴侶的美娜（朴世阮 飾）設法在校內成立舞蹈練習室，更與從首爾來的啦啦隊隊長世賢組成啦啦隊社團「千禧女孩」，透過舞蹈向所有人傳遞能量與想表達的訊息。
《Victory》14日在韓上映，演員群如火如荼展開宣傳、跑映後與影迷互動；惠利更與演員們表演一段風靡全網的「三振舞」，她先是假裝化妝，接著比讚揮手，該支影音目前已有389萬人瀏覽，值得一提的是，影片還被「三振舞始祖」李珠珢看到，李珠珢也大方翻牌、幫分享宣傳。
曾是當紅女團成員 為了柳俊烈放棄一切「8年青春沒了」
惠利是女團Girl's Day成員之一，出道時才16歲，團體作品《Twinkle Twinkle》、《Hug Me Once》風格先是走可愛路線，後期轉型成性感風格，2013年以《Expect》的招牌吊帶舞打響名氣，引發模仿熱潮，2014年初再以《Something》拿下不少音樂獎項；不過團體合約已在2019年到期，全員決定不續約，而Girl's Day是單飛不解散狀態。
唱而優則演的惠利，2015年拿下經典神劇《請回答1988》女主角，飾演的「成德善」使她走紅創下演藝事業第二巔峰與演員地位，同時也跟同劇男主角柳俊烈假戲真做，因為惠利當年是很紅的偶像，若爆出緋聞必定影響人氣，但她卻選擇認愛，2人交往一談就是8年，整個青春都與他度過的惠利，最後卻換來被柳俊烈冷暴力對待與分手，柳俊烈甚至馬上另結新歡韓韶禧；而《Victory》是講述成長、徬徨以及初戀故事，不知是否因此影響，惠利曾在電影試映會被問及初戀相關的問題，最終忍不住潸然淚下。
「三振舞」由來 靠李珠珢顏值+舞蹈發揚光大
李珠珢是2023年出道的啦啦隊新秀，2024年加入南韓職棒起亞虎旗下啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，她後期以一首應援曲「三振舞」嶄露頭角，白皙的皮膚、纖細的身材、可愛的五官加上超內向的I人個性，成功收穫大批球迷關注，連女生都忍不住追蹤，紛紛模仿李珠珢的「三振舞」拍成短影音上傳，使得李珠珢成為團中的人氣成員。
李珠珢曾於7月底（7／27、7／28）來台登上大巨蛋應援富邦悍將，「三振舞魅力」瞬間席捲全台，她也成了台灣球迷的新女神，一舉一動都受到極大關注。更詳細的李珠珢個人檔案介紹，可「點此」閱讀查看。
惠利小檔案：
生 日：1994年6月9日（30歲）
身 高：166cm
出 道：2010年7月9日
職 業：歌手、演員
團 體：Girl's Day
前男友：柳俊烈
MBTI：ESFJ
歌曲代表作：《Expect》、《Something》
電視代表作：《請回答1988》、《我的室友是九尾狐》
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電影《Victory》由惠利、朴世阮、李正河、趙雅藍主演，劇情講述在20世紀末的1999年，位於韓國慶尚南道南部巨濟市的高中，一位充滿熱情、無所顧忌且充滿自信的弼善（惠利 飾）為了當上首爾知名舞者，和搭檔兼靈魂伴侶的美娜（朴世阮 飾）設法在校內成立舞蹈練習室，更與從首爾來的啦啦隊隊長世賢組成啦啦隊社團「千禧女孩」，透過舞蹈向所有人傳遞能量與想表達的訊息。
《Victory》14日在韓上映，演員群如火如荼展開宣傳、跑映後與影迷互動；惠利更與演員們表演一段風靡全網的「三振舞」，她先是假裝化妝，接著比讚揮手，該支影音目前已有389萬人瀏覽，值得一提的是，影片還被「三振舞始祖」李珠珢看到，李珠珢也大方翻牌、幫分享宣傳。
曾是當紅女團成員 為了柳俊烈放棄一切「8年青春沒了」
惠利是女團Girl's Day成員之一，出道時才16歲，團體作品《Twinkle Twinkle》、《Hug Me Once》風格先是走可愛路線，後期轉型成性感風格，2013年以《Expect》的招牌吊帶舞打響名氣，引發模仿熱潮，2014年初再以《Something》拿下不少音樂獎項；不過團體合約已在2019年到期，全員決定不續約，而Girl's Day是單飛不解散狀態。
唱而優則演的惠利，2015年拿下經典神劇《請回答1988》女主角，飾演的「成德善」使她走紅創下演藝事業第二巔峰與演員地位，同時也跟同劇男主角柳俊烈假戲真做，因為惠利當年是很紅的偶像，若爆出緋聞必定影響人氣，但她卻選擇認愛，2人交往一談就是8年，整個青春都與他度過的惠利，最後卻換來被柳俊烈冷暴力對待與分手，柳俊烈甚至馬上另結新歡韓韶禧；而《Victory》是講述成長、徬徨以及初戀故事，不知是否因此影響，惠利曾在電影試映會被問及初戀相關的問題，最終忍不住潸然淚下。
「三振舞」由來 靠李珠珢顏值+舞蹈發揚光大
李珠珢是2023年出道的啦啦隊新秀，2024年加入南韓職棒起亞虎旗下啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，她後期以一首應援曲「三振舞」嶄露頭角，白皙的皮膚、纖細的身材、可愛的五官加上超內向的I人個性，成功收穫大批球迷關注，連女生都忍不住追蹤，紛紛模仿李珠珢的「三振舞」拍成短影音上傳，使得李珠珢成為團中的人氣成員。
李珠珢曾於7月底（7／27、7／28）來台登上大巨蛋應援富邦悍將，「三振舞魅力」瞬間席捲全台，她也成了台灣球迷的新女神，一舉一動都受到極大關注。更詳細的李珠珢個人檔案介紹，可「點此」閱讀查看。
惠利小檔案：
生 日：1994年6月9日（30歲）
身 高：166cm
出 道：2010年7月9日
職 業：歌手、演員
團 體：Girl's Day
前男友：柳俊烈
MBTI：ESFJ
歌曲代表作：《Expect》、《Something》
電視代表作：《請回答1988》、《我的室友是九尾狐》