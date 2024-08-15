冰箱膠條發霉、有異味怎麼辦？達人曝清潔保養6招　1神物消滅霉斑

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▲冰箱建議至少要每週整理、擦拭一次。（示意圖／486團購提供）

在廚房之中，讓最多細菌酷愛在上面繁殖的黃金地點，正是一般認為最安全衛生的冰箱，不少人會把生熟食一起塞進冰箱，或是剛買回家、沾滿泥土的蔬菜水果，也洗都沒洗就直接放進去，這樣的冰箱恐怕布滿大批細菌，因此清潔環節變得更加重要，可以保護一家人避免禍從口入。1.定期清洗，建議每週整理、擦拭一次，冰箱內外與膠條都可用溫水、小蘇打水或其他中性清潔劑擦拭，不可使用粗糙刷子清洗。油漬或污垢可以用牙刷輕刷，再用布擦乾。2.門縫橡膠封條若有發霉或髒污，可用牙刷沾漂白劑溶液來刷洗後，用濕抹布仔細擦拭乾淨及擦乾，再以酒精消毒更衛生。3.冰箱內若異味難清除，可用少許稀釋醋水(1:1)噴灑內部，或是放一些剖開的檸檬在冰箱角落，也可以購買專用活性碳包來過濾與吸收異味。4.若是冰箱無自動除霜的功能，需定期除霜。5.不要直接用水沖淋機體，也不要使用如強力去污粉、揮發油等具腐蝕性的清潔劑。6.冰箱背面的通風口，同樣可用小刷清理，再用乾布擦乾。放任冰箱內細菌孳生，對人體潛在的危害就會越來越大。因此別再置之不理，抓緊時間為冰箱來一次大掃除。