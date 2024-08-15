公設比太高！傳「虛坪改革」政策喊卡 　內政部回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲內政部先前公開的虛坪改革方案，將停車空間定義為「專有部分」，並享獨立產權。（圖／內政部提供）

為了落實居住正義，內政部2月底端出虛坪改革方案，劍指停車空間、管委會空間改革，兩方向引導建商增加實坪面積，預估未來改革方案上路後，公設比可降低至25%至30%，公設比相對合理的住宅將會進入市場，然而外界反彈聲浪不斷，普遍認為在總價不變的狀況下，單坪的售價可能變相上漲，產生哄抬效應，如今，外傳虛坪改革要喊卡，內政部也回應表示否認。回顧內政部拋出的2大方案，分成停車空間、容積計算2大具體措施，簡單來說就是，停車空間重新定義為專有部分，沒買車位的人就不用負擔車道面積，另外一般電梯及管委會空間，都變成免計容積，希望能把公設比降到25%至30%，但當時就有不少反對聲浪，認為公設比降低，但總價不變下，單價只會更高。住展雜誌企研室總監陳炳辰說：「以建商來說的話，他當然還是去考量整體社區的價碼，他在虛坪上沒有辦法，得到平衡收益的情形，可能就會轉嫁到一些室內坪數上面，那室內坪數換算下來，可能就會再往上提升一個水準。」面對虛坪改革方案暫停傳聞，內政部表示否認並表示，為了符合民眾對降低公設比例的期待，該政策並未全面暫緩，而是針對各界關心的「停車空間登記方式」與「容積管制計算方式」議題，持續廣徵各方意見、凝聚社會共識做為推動政策基礎，評估可行方案。內政部強調，國土署、地政司持續與各中央地方主管機關、不動產建築業界、消費者保護團體及社會大眾，就細節部分溝通意見，審慎評估可行方案，以符合民眾對於降低公設比例的期待。