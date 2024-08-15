下班自己煮！「現煮火鍋雞絲麵」食譜作法　清冰箱萬用神料理

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現煮火鍋雞絲麵，可依喜好增減高湯用量及火鍋料。（圖／普橘島提供）

▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

下班自己煮，如果冰箱有火鍋料，就靠這道「清冰箱」神級美味料理發揮。有「最狂員餐」之稱的普橘島，教煮百吃不膩的「火鍋雞絲麵」，美味食譜作法快收藏。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。昆布10克、柴魚花20克、水1000毫升、小白菜30克、雞絲麵1包、雞蛋1顆、火鍋料（魚餃、蛋餃、豬血糕、魚蛋、凍豆腐、魚板）1、昆布湯底：a. 取一湯鍋，放入昆布再倒入水煮滾b. 加入柴魚花後關火悶10分鐘，最後將高湯過濾後備用2、 取另一湯鍋，倒入備用的柴魚高湯，加入火鍋料及小白菜煮熟再打入雞蛋3、 關火後加入雞絲麵稍微悶軟即完成（可依喜好增減高湯用量及火鍋料）集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！作者：普橘島定價：490元出版日期：2023年12月11日