下班自己煮！「現煮火鍋雞絲麵」食譜作法　清冰箱萬用神料理

下班自己煮，如果冰箱有火鍋料，就靠這道「清冰箱」神級美味料理發揮。有「最狂員餐」之稱的普橘島，教煮百吃不膩的「火鍋雞絲麵」，美味食譜作法快收藏。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。
🟡現煮火鍋雞絲麵
📍你需要的食材
昆布10克、柴魚花20克、水1000毫升、小白菜30克、雞絲麵1包、雞蛋1顆、火鍋料（魚餃、蛋餃、豬血糕、魚蛋、凍豆腐、魚板）
📍自己做火鍋雞絲麵
1、昆布湯底：
a. 取一湯鍋，放入昆布再倒入水煮滾
b. 加入柴魚花後關火悶10分鐘，最後將高湯過濾後備用
2、 取另一湯鍋，倒入備用的柴魚高湯，加入火鍋料及小白菜煮熟再打入雞蛋
3、 關火後加入雞絲麵稍微悶軟即完成
（可依喜好增減高湯用量及火鍋料）
集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！
‣FB 普橘島gamaisland
https://www.facebook.com/gamaisland
‣IG @gama_island
https://www.instagram.com/gama_island/
‣YT @普橘島 Gama Island
https://www.youtube.com/channel/UCI7jQAFE0gJfjY2SGWVqGJA
書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日
📌購書網址：
▪️台灣角川
▪️博客來
▪️金石堂
▪️誠品線上
▪️momo
▪️三民網路書店
▪️墊腳石網路書店
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昆布10克、柴魚花20克、水1000毫升、小白菜30克、雞絲麵1包、雞蛋1顆、火鍋料（魚餃、蛋餃、豬血糕、魚蛋、凍豆腐、魚板）
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1、昆布湯底：
a. 取一湯鍋，放入昆布再倒入水煮滾
b. 加入柴魚花後關火悶10分鐘，最後將高湯過濾後備用
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3、 關火後加入雞絲麵稍微悶軟即完成
（可依喜好增減高湯用量及火鍋料）
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書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
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