飯店最陰不是邊間！資深經理曝鬼月「1房型別住」：常有怪事發生

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▲今年5月，屏東墾丁某飯店有5名畢旅學生不適，突然出現嘔吐、昏迷等症狀，所幸送醫後已無大礙。但事件被懷疑是集體中邪。（圖／翻攝畫面）





住飯店進房前，你會先敲門嗎？出遊外宿就怕無心打擾好兄弟，睡不安寧，此狀況在諸事不宜的鬼月更明顯，曾有命理師示警，住飯店不要選走廊底端的「邊間房」，因為陰氣較重，容易發生怪事。不過，卻有資深飯店經理提出不同看法，他以自身數十年飯店實務經驗，揭露先前在6名國中生墾丁畢旅疑似住飯店集體中邪，民俗專家廖大乙就示警了，提醒住飯店有11大禁忌，包含「進房前敲3下」、「不選邊間房」、「睡覺時留夜燈」、「翻亂多出的床位」、「提防怪異的氣味和環境」、「留意房內聖經」、「不要在衣櫥掛衣服」、「如廁前先沖水」、「拖鞋任意亂擺」、「床頭不要面鏡子」、「晚上不要對鏡子拍照」等，提醒別在無意間犯了禁忌。不過，傳統認為飯店邊間最陰的說法，資深飯店經理人卻不認同。《ETtoday》報導，一名曾在多家星級飯店任職的資深經理人透露，實務上「邊間房」空間大且採光好，加上有單邊不受干擾，尤其受怕吵得消費者青睞。該名資深經理人直言，飯店業數十年職涯中觀察，所謂「路沖型」客戶，也就是正對逃生梯、電梯的房間，實務上才是最常有怪事發生，建議較敏感的消費者，住飯店時最好要避免入住這樣的房間。