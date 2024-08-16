李珠珢變了！自曝雙下巴萌照　害羞偷笑留言區「一半是台灣人」

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▲李珠珢只要稍微把頭髮紮起來，就會出現可愛的雙下巴，就連腰間肉也絲毫不修飾。（圖／翻攝自李珠珢IG）

南韓20歲啦啦隊女神，她在上個月底跟著起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」參與在台北大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」主題日，讓許多粉絲一睹女神風采，李珠珢的人氣也是扶搖直上，IG有79.8萬人次追蹤，她也時常分享應援影片，昨（15）日分享的影片中，只見她綁著公主頭賣力應援，但跳到一半卻低頭偷笑，可愛模樣讓粉絲再度暈倒，也有人發現，李珠珢PO出的影片中有些視角很「死亡」，她也毫不介意出現雙下巴，還是依舊可愛。，大部分都是面無表情或是淺淺微笑，自從來台灣感受到粉絲的熱情之後，她跳舞時也開始會露出笑容，最新PO出的影片中，她跳到一半低頭偷笑，展現活潑調皮的一面，富邦悍將沁沁也用韓文留言，「漂亮的！」隔空互動也引來網友討論，喊話李珠珢再來台灣。從李珠珢分享的諸多影片中可以發現，有些角度是由下而上的「死亡視角」，鏡頭也拉得很近，只要她稍微把頭髮紮起來，或是雙馬尾、貓咪造型，就會露出雙下巴，不過這完全不影響她的美貌，粉絲依舊誇讚，「肉肉的珠珢也超Q」、「可愛到不行啊」、「是我老婆」，還有人發現李珠珢的影片底下留言，大部分都是台灣人，形成奇妙的景象。近來不少韓籍啦啦隊女孩到台灣發展，包括李雅英、李晧禎、南珉貞、邊荷律、李丹妃等，日前李珠珢接受南韓網路節目訪問時，就被主持人問到是否會像李多慧一樣去台灣發展，她沒有說話回答此問題，僅害羞地微微一笑，反應不排斥，也沒有積極點頭，主持人見狀隨即問下一題。事實上，李珠珢接受訪問時是在6月，當時還沒來台灣，7月來台灣後就把IG限動介面把台灣行轉為精選，來過之後對台灣興趣大增，有不少台粉也敲碗，邀她來台灣發展當小公主。