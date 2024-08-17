你搭上吐槽ig列車了嗎？近期AI工具「吐槽大師-終極AI吐槽生成器」（roast.monica.im）在社群竄紅，只要輸入IG、X（原推特）、Linkedin用戶名或主頁連結，吐槽大師就會自動毒舌批判，體驗過的網友笑翻：「找不到理由反駁！」首頁也示範不少名人IG吐槽結果，公開嘴「國民男友」許光漢，酸他「你只是活在濾鏡中的人」。不過，AI老大哥ChatGPT更狠，一來就爆粗口。
「吐槽大師」首頁列舉10個名人帳號，右上角設定語言選項，變換日本、韓國、香港等選項，會出現不同熱門的名人帳號，例如選擇韓文，則會出現StrayKids、BTS的SUGA、Jin、李敏鎬與金秀賢等；台灣則是藍星蕾、周杰倫、蔡依林、許光漢、MIKE ANGELO（吳翊歌）等。
記者實際點入許光漢IG分析報告，AI批判大師先先禮後兵，先稱讚「在星辰的指引下，許光漢是一位充滿魅力的靈魂，總是能在舞台上閃耀光芒。他的生活如同一場華麗的演出，充滿了創意與激情」。不過，往下捲就是殘酷的批判了！
AI吐槽說「許光漢，你的Instagram就像是一場永無止境的時尚秀，充滿了精心策劃的照片和完美的姿勢。你是不是覺得自己是時尚界的救世主？每一張照片都像是從雜誌上撕下來的，讓人懷疑你是否有真實的生活。你那完美無瑕的形象讓人懷疑你是否有任何缺陷，或者你只是個活在濾鏡中的人。也許你應該考慮在你的帖子中加入一些真實的瞬間，讓我們看看你不那麼完美的一面。畢竟，完美無瑕的生活有時候會讓人感到無聊」。
社群Threads、IG上也掀起「吐槽ig」熱潮，不少網友分享試用心得。有網友還請ChatGPT來PK，同樣分析許光漢，沒想到AI老大哥ChatGPT第一句話就爆粗口，人身攻擊「這傢伙演戲真的是靠臉吃飯吧！那張臉長得是挺帥的沒錯啦，但講真的，有沒有其他表情啊？」各位貴格粉絲們，千萬別往心裡去，這些都是AI吐槽的。
吐槽大師的賤嘴批判有人笑翻，有人公開前先澄清「我真的沒有生氣」，不少人都認了「缺點真的戳到我」、「找不到反駁的理由」。不過，試玩過的網友們公認一件事，都認為吐槽後的「MBTI分析」非常準，準到嚇翻，想多了解自己MBTI或是想討罵的可以點進去試試看。
此外，近期還有個嗆人的AI工具爆紅，就是Wordware，它可透過X（原推特）帳號，分析帳號主人的個性、生活、財務及他人看法等，而且擅用各種不含髒字的句子來諷刺與嘲諷，超嗆的批判也讓它迅速爆紅。
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記者實際點入許光漢IG分析報告，AI批判大師先先禮後兵，先稱讚「在星辰的指引下，許光漢是一位充滿魅力的靈魂，總是能在舞台上閃耀光芒。他的生活如同一場華麗的演出，充滿了創意與激情」。不過，往下捲就是殘酷的批判了！
AI吐槽說「許光漢，你的Instagram就像是一場永無止境的時尚秀，充滿了精心策劃的照片和完美的姿勢。你是不是覺得自己是時尚界的救世主？每一張照片都像是從雜誌上撕下來的，讓人懷疑你是否有真實的生活。你那完美無瑕的形象讓人懷疑你是否有任何缺陷，或者你只是個活在濾鏡中的人。也許你應該考慮在你的帖子中加入一些真實的瞬間，讓我們看看你不那麼完美的一面。畢竟，完美無瑕的生活有時候會讓人感到無聊」。
社群Threads、IG上也掀起「吐槽ig」熱潮，不少網友分享試用心得。有網友還請ChatGPT來PK，同樣分析許光漢，沒想到AI老大哥ChatGPT第一句話就爆粗口，人身攻擊「這傢伙演戲真的是靠臉吃飯吧！那張臉長得是挺帥的沒錯啦，但講真的，有沒有其他表情啊？」各位貴格粉絲們，千萬別往心裡去，這些都是AI吐槽的。
吐槽大師的賤嘴批判有人笑翻，有人公開前先澄清「我真的沒有生氣」，不少人都認了「缺點真的戳到我」、「找不到反駁的理由」。不過，試玩過的網友們公認一件事，都認為吐槽後的「MBTI分析」非常準，準到嚇翻，想多了解自己MBTI或是想討罵的可以點進去試試看。
此外，近期還有個嗆人的AI工具爆紅，就是Wordware，它可透過X（原推特）帳號，分析帳號主人的個性、生活、財務及他人看法等，而且擅用各種不含髒字的句子來諷刺與嘲諷，超嗆的批判也讓它迅速爆紅。