吐槽ig為什麼出來變英文？實測一招「吐血金句」秒變中文　玩法曝

Threads社群上爆紅的「吐槽ig」你玩過了嗎？AI工具「吐槽大師-終極AI吐槽生成器」（roast.monica.im）可分析IG、X（原推特）、Linkedin用戶名或主頁連結並毒舌批判，不過，不少網友發現吐槽大師出來的結果，都是英文或是日文、韓文等外語，該怎麼辦？記者實測一招快速讓這些「吐血金句」變中文，吐槽ig玩法公開。
這項服務由Google Chrome擴充功能和AI生產力助手「Monica.im」提供。其背後的公司「BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD.」（蝶變效應股份有限公司）據信源自中國。
吐槽ig網址為何？該怎麼玩？
被認為「比我媽還了解我」的吐槽大師-終極AI吐槽生成器網址為「roast.monica.im」，可分析IG、X（原推特）、Linkedin，只要在搜尋欄中，輸入用戶名或主頁連結，吐槽大師就會自動毒舌批判。
還沒勇氣讓AI吐槽自己，可以先看看別人被吐槽的狀況！吐槽大師首頁列舉10個名人帳號，右上角設定語言選項，變換日本、韓國、香港等選項，會出現不同熱門的名人帳號，例如選擇韓文，則會出現StrayKids、BTS的SUGA、Jin、金秀賢等；台灣則是藍星蕾、周杰倫、蔡依林、許光漢等。
吐槽ig結果怎麼是英文的？要如何變中文？
記者實際點入吐槽ig舉例的許光漢、周杰倫等IG帳號，都出現英文版分析內容，此狀況在Threads上也有不少網友抱怨，「怎麼出來的都英文」，也有人出現日文甚至是韓文結果。
不是外文系的該怎麼辦？記者實測發現，其實只要透過「地區語言切換」，就能輕鬆把這些讓人吐血的金句，變成中文。我們實際操作Chrome瀏覽器，並以「啦啦隊女神」李多慧做以下示範：
1.在吐槽大師-終極AI吐槽生成器搜尋欄，輸入李多慧IG主頁網址，並按下「發現」鍵。
2.吐槽大師生成分析報告，出現滿滿的韓文。此時，先把網頁右上角語言設定從「繁體中文（台灣）」改選韓文「한국어」。
3.Chrome瀏覽器此時會跳出網頁翻譯Google Translate選項，點選「繁體中文」，網頁立刻翻譯成中文頁面。
同理，如果吐槽ig生成的結果出現英文或日文，可先把右上角的語言設定改成英文或日文，待Chrome跳出翻譯選項，再點選繁體中文就可以搞定囉。
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吐槽ig網址為何？該怎麼玩？
被認為「比我媽還了解我」的吐槽大師-終極AI吐槽生成器網址為「roast.monica.im」，可分析IG、X（原推特）、Linkedin，只要在搜尋欄中，輸入用戶名或主頁連結，吐槽大師就會自動毒舌批判。
還沒勇氣讓AI吐槽自己，可以先看看別人被吐槽的狀況！吐槽大師首頁列舉10個名人帳號，右上角設定語言選項，變換日本、韓國、香港等選項，會出現不同熱門的名人帳號，例如選擇韓文，則會出現StrayKids、BTS的SUGA、Jin、金秀賢等；台灣則是藍星蕾、周杰倫、蔡依林、許光漢等。
吐槽ig結果怎麼是英文的？要如何變中文？
記者實際點入吐槽ig舉例的許光漢、周杰倫等IG帳號，都出現英文版分析內容，此狀況在Threads上也有不少網友抱怨，「怎麼出來的都英文」，也有人出現日文甚至是韓文結果。
不是外文系的該怎麼辦？記者實測發現，其實只要透過「地區語言切換」，就能輕鬆把這些讓人吐血的金句，變成中文。我們實際操作Chrome瀏覽器，並以「啦啦隊女神」李多慧做以下示範：
1.在吐槽大師-終極AI吐槽生成器搜尋欄，輸入李多慧IG主頁網址，並按下「發現」鍵。
2.吐槽大師生成分析報告，出現滿滿的韓文。此時，先把網頁右上角語言設定從「繁體中文（台灣）」改選韓文「한국어」。
3.Chrome瀏覽器此時會跳出網頁翻譯Google Translate選項，點選「繁體中文」，網頁立刻翻譯成中文頁面。
同理，如果吐槽ig生成的結果出現英文或日文，可先把右上角的語言設定改成英文或日文，待Chrome跳出翻譯選項，再點選繁體中文就可以搞定囉。