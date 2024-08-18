變頻冷氣「不關機」電費比較省？她6台全開實測2月　收帳單超意外

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電認證，冷氣每調高1度，可以省電6%。（示意圖／記者葉盛耀攝）

▲脆友家中6台冷氣全不關機實測，2個月後收到帳單悲劇了，綜合脆友回饋，認為不關機較省電可能較適合小坪數。（圖／翻攝Threads）

▲台電提醒，想省電除了考慮電器耗不耗電外，使用時間的長短也是關鍵。（圖／翻攝台電電力粉絲團臉書）

變頻冷氣有個都市傳說，就是「『不關機』比『開開關關』省電」！《NOWnews》記者先前進行變頻冷氣不關機挑戰，實測半個月電費435元，認台電建議「開27度加電風扇」吹法划算。不過，。對此，台電說話了。「變頻冷氣『不關機』比『開開關關』省電」流傳已久，立基點是因為壓縮機運轉，變頻冷氣最耗電的瞬間就是開機啟動那一刻，有說法是「變頻冷氣維持26度2小時的電力，和5分鐘把室溫從32度降到26度電力消耗差不多」。近期，陸續網友在Threads上分享，實測變頻冷氣不關的電費。但卻也有網友實測翻車了，一名網友實測，家中6台冷氣全都不關機，結果2個月後收到2萬元帳單，悲劇了。另名脆友也分享，「」，他說明冷氣是全新日立變頻，室溫開26度，嘆說：「。」「變頻冷氣『不關機』比『開開關關』省電」真相究竟為何？台電近期接受「MyGoPen」訪問，澄清抖音流傳「出門10小時變頻冷氣不關更省錢」說法，指出此外，台電電力粉絲團也曾發文提醒，解釋眾人疑惑「變頻冷氣吹8小時跟開整天哪個比較省？」，強調想省電除了考慮電器耗不耗電外，使用時間的長短也是關鍵，疾呼：「台電電力粉絲團說明，每次啟動冷氣時，壓縮機的運轉會消耗1.3度電，因此如果開關間隔時間不長，不妨改為送風模式或調高溫度，相較於關閉冷氣更加省電。過去就有日本節目建議，若短暫外出1～2小時，不需要關閉冷氣。