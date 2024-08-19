房間「窗戶開太大」會漏財！5重點打造開運黃金屋　破解方法公開

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▲對購屋族來說，在購屋時除了主要考慮價格跟房型之外，有些人也會在意居家房屋風水。（圖／NOWnews資料照）

博大精深、妙不可言的陽宅風水學，是老祖宗們流傳下來的珍貴文化資產之一，舉凡名門世家、政商權貴，想要運途順遂、心想事成，無一不奉風水學為圭臬。命理老師謝沅瑾就曾分享5重點，讓購屋族可以藉由格局，打造出風生水起、家運昌隆的居家環境。首先是內明堂寬敞明亮、格局方正步步高升。陽宅風水首重內明堂，一般是指玄關，但因現代人房屋格局較小，也有人把玄關連帶客廳的空間統稱為內明堂範圍，屋外空間則稱為外明堂。在居家視覺上，若從客廳望出去的視線能眺望遠方、無所遮蔽，代表家人財福雙旺，不論是創業或工作都能有一番成績。明堂開闊讓人心曠神怡，同理，在內明堂部分也需保持明亮寬敞，最好客廳格局方正、保持乾淨，雜亂則會造成家人的事業運遲滯。再來是房屋坐向配主人命格、宅命相配更完美。風水中，家宅可依照「坐」與「向」分為東四宅與西四宅，對照人則按出生年分，分為東四命與西四命，一般來說，東四命宜搭配東四宅，西四命則搭配西四宅，若命卦與宅卦相配即為大吉，無形中便能改善主人運勢，催旺一大家子的財氣與福氣。第三點財不露白、雙臂張開90度不開門窗。謝沅瑾老師建議，陽宅第一兇最忌穿堂風，因此要避免大門打開後與落地窗或窗戶形成一直線，根據口袋理論，若口袋的底部有開口，則一進一出形同虛設，屬於大漏財格局，無論賺再多都不夠花，若要破解，可在玄關處擺放不透光不透明的書櫃、屏風。第四點，除了財不露白以外，財庫不外露也要注意房間不宜開大窗。謝沅瑾說明，客廳的明財位是指賺錢，房間財庫則是指存錢，一個人要富有除了能賺也要能存，換句話說，窗戶開太大，金錢來得快去得也快，根本守不住，最終仍是白忙一場。因此房間是居家財庫重要之地，床頭內側角為財庫位，雙臂張開90度角範圍內要避免透明透光，也就是要盡量避免開窗。第五點防堵暗漏財、瓦斯爐冰箱不對門。其實廚房也是居家風水中與財運息息相關的重鎮之地，原則上，廚房內的瓦斯爐不可正對門，否則屬於暗漏財格局，而冰箱也是家中囤糧空間，不可從大門直窺，也忌對大門、側門與陽台後門等，以免在不知不覺中漏財。