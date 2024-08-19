獨／房貸水位拉警報！「這房型」危險了　專家籲：準備4成自備款

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▲張菱育表示，這波房貸警報，低於15坪小宅恐怕會首當其衝，建議自備款應準備6~7成，以備不時之需。（圖／第一建經提供）

銀行「不動產放貸比」水位拉警報，房貸陷入排隊、停止申貸、有條件放貸等狀態，大家搶貸比條件，條件中，除了自身信用，房型也相當重要，首當其衝的又是哪一種房型呢？自備款是否也要多準備一些？第一建經研究中心副理張菱育接受《NOWnews》訪問表示，這波房市熱潮下，導致銀行「不動產放貸比」水位逼近至28％紅線，且搭配「新青安貸」貸款上限1千萬的產品，總價約1千萬~1千5百萬房型最為熱銷，事實上，其中也包含了「難貸房型」。她進一步指出，由於小宅(低於15坪)大多為投資型產品，一般人購入自用較少，長期都是銀行放貸相對保守的類型之一，近年房價飆漲，不少人在投資想法下購入小宅，然而，目前銀行放貸緊縮，這類型產品將首當其衝，貸款成數可能僅剩6~7成，甚至難以取得貸款。張菱育建議，倘若現在有房貸需求，自備款部分，10~15坪以下小宅建議4成，15~30坪建議準備3成，較能因應貸款成數不足等問題；另外，倘若銀行通通卡彈，房貸下不來，建議盡速尋求郵局、信用合作社等詢問，或許有機會解套。