米津玄師「等了6年」！親自宣布來台北開唱　確定連開2天演唱會

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▲米津玄師展開「2025 TOUR / JUNK」世界巡迴演唱會，確定2025年3月15日、16日在台北開唱。（圖／米津玄師X）

米津玄師等了6年，19日深夜宣布將於2025年3月15日、16日在台北開唱，詳細票價、售票日將於日後公告。米津玄師宣布於2025年開啟「2025 TOUR / JUNK」世界巡迴演出，確定造訪上海、倫敦、巴黎、紐約、洛杉磯，台北場定檔3月15日、16日，這也是他，相隔6年再度登寶島會歌迷，許多粉絲欣喜若狂，不管是IG、Threads、臉書，都掀起大暴動。米津玄師高中曾是樂團成員，有創作天賦的他，在2009年以「Hachi」名義於網路發表VOCALOID（電子音樂製作語音合成軟體）並附上手繪影片的音樂作品，豈料一夕之間大爆紅，他以VOCALOID創作的歌曲已累積破億點閱；到了2010年加入音樂公司，2012年以本名「米津玄師」發專輯《diorama》出道，作品的歌詞、旋律、編曲、演唱、演奏、混音到宣傳動畫和專輯設計皆都他一手包辦，獲得Oricon唱片週間排行榜第六名，入選第五回CD店大獎，奠定歌手地位。除了是創作歌手，米津玄師也有插畫家、映像作家等身分，是當代日本流行音樂最具代表的歌手之一，代表作包含傳唱度極高、，以及《LOSER》、《灰色與青》、《打上花火》、《紅辣椒》、《Orion》、《Peace Sign》等；