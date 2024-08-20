銀行房貸利率驚見4%！傳央行不動產總量管制出手　總裁3點警告曝

銀行房貸近期罕見緊縮，不少民眾都抱怨房貸愈來愈難貸，不是要等很久，就是利率被拉高，傳有公股銀行官網揭露利率最高值出現4%，引發討論。據悉，央行總裁楊金龍上周起密集約談數十家國銀老總喝咖啡，傳下達「不動產總量管制」，總裁的3點警告曝光了。
《NOWnews今日新聞》日前整理全台24家銀行房貸放款水位，其中公股華南銀市場盛傳已暫停收件至明年元旦。但是，華南銀行罕見澄清指出，「目前是排隊撥款中，仍可受理收件，但因為目前案量較多，導致撥貸時間不如以往快速」。
相關新聞：全台24家銀行「房貸水位」一次看！被指全面停收件的華南銀回應了
為何銀行近期「緊縮銀根」，購屋族申辦房貸愈來愈難？據悉，央行觀察出新青安衍生兩大問題，一是貸款額度調升到1000萬，助長建商推提總價建案，導致單價飆升；二是新青安讓買盤外溢到六都之外，造成房價全面走揚。
根據《聯合報》報導指出，楊金龍近期密集約談數十家國銀老總喝咖啡，在與各銀行老總會面時，提及美國次貸風暴，也警告各銀行各銀行對「房貸戶的未來收入評估、收支比需要更審慎」，「管控力道也需要加強」，也重新提醒「自住定義」，例如名下有房但無房貸者，就要多留意。
銀行房貸好難貸？購屋族該怎麼辦？專家解答了
住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》表示，現場確實出現銀行房貸「滿水位」、購屋者貸不到錢的狀況，以中古屋市場衝擊最大，提醒民眾買房時不要把槓桿拉得太大，以免在此波「限貸風波」中資金被卡住，出現買了房卻貸不到錢，導致違約的窘境。
陳炳辰建議，可以多找幾家銀行，利率稍微拉高一些，還是有機會申貸成功，或是配合承購銀行「房貸壽險」方案，此外也可多試試不受《銀行法》第72-2條限制的農漁會等金融機構申辦房貸。
馨傳不動產智庫執行長何世昌也建議，現今房貸最大原則是「以順利取得房貸為優先事項，利率為其次」，提醒大家辦房貸前 一定要先問一點，就是綁約綁幾年，將來利率低時有機會跳槽。
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根據《聯合報》報導指出，楊金龍近期密集約談數十家國銀老總喝咖啡，在與各銀行老總會面時，提及美國次貸風暴，也警告各銀行各銀行對「房貸戶的未來收入評估、收支比需要更審慎」，「管控力道也需要加強」，也重新提醒「自住定義」，例如名下有房但無房貸者，就要多留意。
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住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》表示，現場確實出現銀行房貸「滿水位」、購屋者貸不到錢的狀況，以中古屋市場衝擊最大，提醒民眾買房時不要把槓桿拉得太大，以免在此波「限貸風波」中資金被卡住，出現買了房卻貸不到錢，導致違約的窘境。
陳炳辰建議，可以多找幾家銀行，利率稍微拉高一些，還是有機會申貸成功，或是配合承購銀行「房貸壽險」方案，此外也可多試試不受《銀行法》第72-2條限制的農漁會等金融機構申辦房貸。
馨傳不動產智庫執行長何世昌也建議，現今房貸最大原則是「以順利取得房貸為優先事項，利率為其次」，提醒大家辦房貸前 一定要先問一點，就是綁約綁幾年，將來利率低時有機會跳槽。