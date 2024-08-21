漲利率不是最慘！傳央行9月祭5狠招　專家揭後果：房市黑天鵝來了

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▲傳央行近期頻找各大銀行老總喝咖啡，總裁楊金龍提及美國次貸風暴，也提醒要加強房貸管控力道。（圖／記者顏真真攝）

▲背房貸的國人越來越多，有些首購族群為了提早上車，甚至不得不用信貸的方式籌足自己的頭期款，但未來可能會被嚴加審查。（圖／家庭消費中心攝）

▲央行今年理監事會議頗出乎意料，3月突然升息、6月打房卻很溫和，總裁楊金龍9月動作， 讓人期待又怕受傷害。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.27）

房市買氣熱絡，近期卻因銀行房貸罕見緊縮，購屋族怕貸款貸不下來，急得如熱鍋上的螞蟻，不過，這可能不是最慘的！市場盛傳央行9月第3季理監事會議可能會祭出5狠招撼動房市，擔憂房市黑天鵝已翩然降臨，房產專家揭後果。住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》說，市場預估美國聯準會（Fed）將啟動降息，他認為台灣跟進的條件不充裕，也不至於往上走，推測我央行9月利率政策維持不變機率較大。陳炳辰說，市場近期確實傳出至少5個央行可能在9月祭出的打房措施，包含「第2戶限貸6成擴及至全台」，央行有意再壓低承做比例，以遏止外溢出六都的買盤帶動房價；「豪宅稅標準下修」，現金許多物件都會達到門檻，會有信心干擾。還有「嚴查信貸不能轉入購屋」，類似新青安貸款禁投資的擴大版；還有認為建商有資金做低首付、公司貸，表示建商錢很多，銀行端要好好掂量是否還要釋出那麼多資金給建商；最後則是傳曾做過偷偷投機行為者，聯徵上有紀錄等。陳炳辰強調，現階段預售還是蠻熱的，主要還是得看看市場信心度，而且央行上次6月理監事會議前，市場也有傳出各式消息，只是實際政策卻比預估的溫和許多，此次是否同樣有雷聲大雨點小的狀況，還是得等到央行9月理監事會議的最終決議揭曉才能確認。不過，陳炳辰也點出，央行今年理監事會議頗出乎意料，包含3月突然升息、6月打房溫和，加上小道消息，政府近期沒有大動作推房地產相關政策，認為央行對房市的態度，還是回到看是否會造成金融風險與危機的原點，不見得會完全針對房市。針對銀行近期緊縮房貸，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，這次各銀行收錢收得又快又急，央行升準效應持續發威，某些銀行針對個案房貸利率超過2.5%，挑戰借款人的極限。徐佳馨直言，在今年下半年，房市違約率可能會大幅提升，「」。至於到底該往何處走? 央行九月理監事會將會是重要轉折點。