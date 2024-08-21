(G)I-DLE小巨蛋演出確定加場！主辦：NEVERLAND的熱情我們聽到了

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▲主辦單位表示聽到歌迷的心聲，決定加場。（圖／超級圓頂）

▲(G)I-DLE台北小巨蛋演唱會確定加場，定檔10月4日晚間7點半。（圖／超級圓頂）

韓團(G)I-DLE將於10月5日、6日在台北小巨蛋舉辦演唱會，門票8月10日中午12點開賣，2萬張門票全部賣完，當時主辦單位曾透露有望加場，今（21）日正式官宣：「NEVERLAND（官方粉絲名）的熱情我們聽到了！ 經過多方討論後， 正式確認《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI》將於10月4日（五）加場演出！」(G)I-DLE的台北小巨蛋演唱會門票分為6980元、6380元、6080元、3880元、3380元、800元等6種票價，10月5日、6日兩場次的門票一開賣，官網就卡頓不流暢，但偶爾會出現1張、2張票可點選、最後被搶走的狀況，最終2萬張票券在開賣5分鐘後全數售罄。主辦單位當時表示，同時在線搶票人數為25萬名，2萬張票券第一時間就被拉完，只剩零星門票一直釋出，預計5分鐘完售。在搶票的同時，不少黃牛也同步兜售數張要價6980元的票券，許多沒搶到票的歌迷也在社團求票，可見(G)I-DLE台北小巨蛋演出門票廝殺戰有多激烈。現在沒搶到票的歌迷不用再苦求票券，主辦單位稍早宣布10月4日加唱1場，票價一樣、均採實名制購票，會員優先於2024年8月26日12：00至23：59購買，8月30日中午12點全面正式開賣，粉絲可至KKTIX網站購買。(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年推出的女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，(G)I-DLE已不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡。今年3月，(G)I-DLE也曾來台，當時入場的4萬名觀眾中，就有一半是為她們而來；如今相隔7個月，(G)I-DLE將於10月5日、6日登上台北小巨蛋開唱，2萬張門票均完售，現在又確定加唱1天，可見無法擋的人氣魅力。演出時間：2024年10月5日（六）19：302024年10月6日（日）17：30演出地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）票 價：6980、6380、6080、3880、3380、800（對號入座）購票福利：6980／Sound Check Party會員購票時間：2024年8月26日（一）12：00－23：59加場售票時間：2024年8月30日（五）12：00售票系統：KKTIX網站（演出全面實名制）