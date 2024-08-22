星巴克今起「第2杯半價」爽喝星冰樂2天！美式、那堤「買一送一」

咖啡控出動了！星巴克今（22）日起「第2杯半價」連續2天還能爽喝星冰樂！foodomo外送還有美式、那堤都「買一送一」優惠。麥當勞最新2024夏季優惠券McCafé系列經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)通通「買一送一」，超狂喝到9月17日一次整理。
📌星巴克今起「第二杯半價」爽喝星冰樂連2天
星巴克最新優惠活動一起喝咖啡暑氣全消，8月22日至8月23日連續2天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，星冰樂、星沁爽都在優惠陣容裡可以划算開喝。
提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克美式、那堤都「買一送一」
「星巴克買一送一」外送優惠，即日起至9月6日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），換算下來，特大杯美式一杯63元、那堤一杯才75元、經典紅茶那堤一杯只要80元，通通百元有找太開心。
📌麥當勞最新2024夏季優惠券！美式咖啡、那堤「買一送一」
而麥當勞即日起至9月17日也有最新2024夏季優惠券爽喝「買一送一」，從中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、中杯檸檬風味紅茶(冰)等清涼消暑飲品，到McCafé系列的經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)，共有7款人氣飲料通通「買一送一」，最便宜一杯才19元狂喝。還有大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心，全都「加1元多一件」快衝。
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星巴克最新優惠活動一起喝咖啡暑氣全消，8月22日至8月23日連續2天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，星冰樂、星沁爽都在優惠陣容裡可以划算開喝。
提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克美式、那堤都「買一送一」
「星巴克買一送一」外送優惠，即日起至9月6日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），換算下來，特大杯美式一杯63元、那堤一杯才75元、經典紅茶那堤一杯只要80元，通通百元有找太開心。
📌麥當勞最新2024夏季優惠券！美式咖啡、那堤「買一送一」
而麥當勞即日起至9月17日也有最新2024夏季優惠券爽喝「買一送一」，從中杯可口可樂、蜂蜜紅茶(冰)、中杯檸檬風味紅茶(冰)等清涼消暑飲品，到McCafé系列的經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)，共有7款人氣飲料通通「買一送一」，最便宜一杯才19元狂喝。還有大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心，全都「加1元多一件」快衝。