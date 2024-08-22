賈永婕接任台北101董事長！超狂學歷被翻出　甜喊老公很支持

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▲賈永婕合照101建築物，開心宣布喜訊。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

50歲女星賈永婕今（22）日被爆出接任台北101董事長，她也在臉書PO出與101的合照，寫下「人生下半場預備備，迎接新挑戰」承認好消息，而賈永婕過去在時尚圈、行銷界都佔有一席之地，還在疫情期間抗疫有功，賈永婕的學歷也再次受到討論。賈永婕被爆出接任台北101董事長，她也在臉書寫下「人生下半場預備備，迎接新挑戰」許多人也都留言恭喜她即將迎接新身分。賈永婕是台北介壽國中畢業，考上北一女，擁有英國Coventry University大眾傳播學系學歷，2002年和德杰集團董事長王明德之子王兆杰結婚，婚後育有2女1子。賈永婕是名模出身，除了時尚圈之外，她還是演藝圈出了名熱心公益的女神，2015年八仙塵爆時，她帶頭呼籲治療燒燙傷用途的屍皮名稱，應該更名，爾後衛福部也將屍皮名稱改為「大體皮膚」，不過有人藉此說她沒有醫療知識還要介入專業領域，還稱她為「大體皮膚之母」，賈永婕事後也為此致歉。去年2月，還一度爆出賴清德找她接任副總統，她當時笑說，怎麼坐在家裡都有新聞掉到頭上，否認謠言，而今賈永婕即將在9月3日接任台北101董事長，對此她也承認，並表示老公非常支持。