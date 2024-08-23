NIKE無預警7折優惠限時5天！熱門Dunk鞋現省千元　下周開學穿新鞋

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▲NIKE熱門Dunk球鞋限省千元。（圖／翻攝NIKE官網）

▲Adidas愛迪達官網也有涼夏特惠，全館商品5折起，訂單內第2件商品再享6折、第3件再享5折。（圖／翻攝Adidas官網）

下周就要開學了，運動品牌NIKE無預警在官網發布「額外7折」優惠，囊括熱門球鞋Nike Dunk、Air Jordan 1 等超過千件商品，還有運動服飾與配件，結帳時只要。記者實際試算，熱門Dunk鞋限省千元，超優惠，活動，把握機會未開學、換季添購新衣新鞋。實際上NIKE官網，商品都有標示是否適用7折優惠，特別的是此次，門檻相對低很多。實際看熱門NIKE SB Dunk低筒Pro滑板鞋，原價3800元，輸入「FRESH」優惠碼後，結帳金額只要2660元，限省1140元；原價4300元的兒童款Jordan Spizike 低筒，折扣後只要3010元就能入手，限省1290元。消費滿4500元享免運。20公升的兒童背包原價1150元，輸入「FRESH」優惠碼後，結帳金額只要805元，很適合開學幫小孩換新書包，還有多種顏色可選擇；大人也有原價2850元的Nike Sportswear RPM26公升背包適用優惠，打折下來入手價只要1995元。此外，Adidas愛迪達官網也有涼夏特惠，全館商品5折起，訂單內第2件商品再享6折、第3件再享5折，adiclub會員消費滿3000限時加碼送600優惠券，消費滿1500享免運優惠。優惠即起至8月27日為止。