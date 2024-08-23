強打中年／全校只有159人卻奪冠！京都國際在甲子園上演奇蹟戲碼

2024夏季甲子園冠軍戰，來自京都府的代表校京都國際，在全校只有僅159人，61人為棒球部社員的情況下，以2:1擊敗關東第一高校拿到今年甲子園大會冠軍，很難想像，在這次大會前，他們是連練習球都買不了的弱小學校，還好因為是韓國KIA企業贊助1000顆練習球，最後才能有資源練習，而這所學校也因為韓文校歌受到矚目，與其說這次甲子園有「奇蹟的大社」高校出現，我認為，熬過「廢部危機」的京都國際奪冠故事，更為傳奇。
靠棒球翻轉人生 京都國際高校不只是打球
京都國際高中，最早成立於1947年，由在日韓國人為推廣民族教育而自發集資創辦的學校。 該校1958年先獲得韓國承認、2003年再取得日本認證為正式學校，而校歌中的「東海」、也因為跟「日本海」的爭議，讓日韓兩國人民都議論紛紛。
在韓國媒體大肆宣傳之下，這所學校在日本稱為「聖地」的甲子園，唱起了韓文校歌，對韓國民族來說，這不但是一種「反殖民」的文化反動，也是精神上的統一。
不過更難能可貴的是，這所資源不足，人數稀少的學校，在經過25年的創部週年拿下甲子園冠軍，也是最好的慶祝方式。
京都國際的前身為京都韓国学園，在90年代後期，出現招生不足的窘境，尤其日本「仇韓」的風氣也很可怕，一度新入學的學員只有2位。但是看到日高高中津分校（和歌山）在1997年的春季甲子園選拔大會出賽後，選擇用「運動招生」的方式，吸引全國各地想打球，甚至海外想打球的學員來就讀。也成功延續學校命脈，而進軍甲子園，也成為球隊最重要的使命。
為了吸引學生就讀，京都國際靠著副理事長、後援會大力奔走，重新翻新學校的宿舍、場地等也整理完善，才可以讓學員安心就讀，尤其打造「棒球第一」的風氣，讓這所學校越來越多畢業生進入日職舞台。原本理事長還因為棒球部花太多錢，一度想要「廢部」，但是在校方苦撐狀況下，才順利發展到今天。
前廣島隊內野手申成鉉，就是因為在韓國看到日本棒球轉播，想學習日本棒球才到日本發展就讀，也還好有京都國際這樣的學校存在，讓他在2008年以第四指名方式進入廣島隊。這也是京都國際辦學的意義。另外，像是：曾根海成、上野響平等，也都是京都國際出身的職棒選手。
不過，即便如此有很多職棒球員輩出，京都國際還算是「小型學校」，根據報導，全校也才不到200位學生，但卻有3分之一都是棒球部社員，真的是傾全校之力奪冠。
謝謝給大叔這麼棒的夏天 京都國際總教練感動
提起這支球隊，京都國際沒有「大砲」好手，主要由王牌中崎琉生跟二年級好手西村一毅兩位左投力撐全場，完整體現「防守野球」的價值。並且在決賽，一人完投九局，另一人後援敲出安打，聯手擊敗強敵關東第一高校，睽違68年，幫京都要回甲子園冠軍。
總教練小牧憲継也在賽後露出微笑說：「感謝這些孩子們，給了大叔這麼棒的夏天！」，他透露，在比賽中，不斷給予這些球員正面鼓舞，希望他們不要放棄，「不管是精神力、氣勢，我們絕對不能輸」，透過這樣的灌輸觀念，也讓京都國際，即便在這次甲子園大會，全員無人開轟，仍可以拿下冠軍。
比起大社高校的神奇調度，京都國際讓日韓人民都熱血沸騰，跨越國境的感動，因此這個夏天是屬於京都國際的奇蹟時刻！
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京都國際高中，最早成立於1947年，由在日韓國人為推廣民族教育而自發集資創辦的學校。 該校1958年先獲得韓國承認、2003年再取得日本認證為正式學校，而校歌中的「東海」、也因為跟「日本海」的爭議，讓日韓兩國人民都議論紛紛。
在韓國媒體大肆宣傳之下，這所學校在日本稱為「聖地」的甲子園，唱起了韓文校歌，對韓國民族來說，這不但是一種「反殖民」的文化反動，也是精神上的統一。
不過更難能可貴的是，這所資源不足，人數稀少的學校，在經過25年的創部週年拿下甲子園冠軍，也是最好的慶祝方式。
京都國際的前身為京都韓国学園，在90年代後期，出現招生不足的窘境，尤其日本「仇韓」的風氣也很可怕，一度新入學的學員只有2位。但是看到日高高中津分校（和歌山）在1997年的春季甲子園選拔大會出賽後，選擇用「運動招生」的方式，吸引全國各地想打球，甚至海外想打球的學員來就讀。也成功延續學校命脈，而進軍甲子園，也成為球隊最重要的使命。
為了吸引學生就讀，京都國際靠著副理事長、後援會大力奔走，重新翻新學校的宿舍、場地等也整理完善，才可以讓學員安心就讀，尤其打造「棒球第一」的風氣，讓這所學校越來越多畢業生進入日職舞台。原本理事長還因為棒球部花太多錢，一度想要「廢部」，但是在校方苦撐狀況下，才順利發展到今天。
前廣島隊內野手申成鉉，就是因為在韓國看到日本棒球轉播，想學習日本棒球才到日本發展就讀，也還好有京都國際這樣的學校存在，讓他在2008年以第四指名方式進入廣島隊。這也是京都國際辦學的意義。另外，像是：曾根海成、上野響平等，也都是京都國際出身的職棒選手。
不過，即便如此有很多職棒球員輩出，京都國際還算是「小型學校」，根據報導，全校也才不到200位學生，但卻有3分之一都是棒球部社員，真的是傾全校之力奪冠。
謝謝給大叔這麼棒的夏天 京都國際總教練感動
提起這支球隊，京都國際沒有「大砲」好手，主要由王牌中崎琉生跟二年級好手西村一毅兩位左投力撐全場，完整體現「防守野球」的價值。並且在決賽，一人完投九局，另一人後援敲出安打，聯手擊敗強敵關東第一高校，睽違68年，幫京都要回甲子園冠軍。
總教練小牧憲継也在賽後露出微笑說：「感謝這些孩子們，給了大叔這麼棒的夏天！」，他透露，在比賽中，不斷給予這些球員正面鼓舞，希望他們不要放棄，「不管是精神力、氣勢，我們絕對不能輸」，透過這樣的灌輸觀念，也讓京都國際，即便在這次甲子園大會，全員無人開轟，仍可以拿下冠軍。
比起大社高校的神奇調度，京都國際讓日韓人民都熱血沸騰，跨越國境的感動，因此這個夏天是屬於京都國際的奇蹟時刻！