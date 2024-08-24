夜市賣滷味有多賺？他一聽金額嚇傻　內行曝：擺攤、菜市場都超賺

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▲涼糕哥游勝綸重返菜市場擺攤賣涼糕，人氣紅不讓，所到之處總能吸引大批排隊潮。（圖／涼糕哥臉書）

▲林柏宏在《莎莉》剁雞賣雞成「菜市場天菜」。（圖／伯樂影業股份有限公司提供）

主計處近期公布6月總薪資平均為5萬5447元，年增3.17%。一名網友分享，同學在夜市擺攤賣滷味，聚餐時他原以為對方收入不高，打算請客，沒想到一聊到彼此收入，才發現自己被迷惑了，原來同學在夜市賣滷味，生意好時，，屌打一票上班族，急問：「還有什麼工作不起眼，但是很賺的啊？」引發討論。原PO在PTT發文，「不起眼但是其實很賺的工作？」指出他認為同學擺攤「辛苦又賺不多」，月薪5萬的他本打算請客埋單聚餐的餐費，隨口問起同學生意，對方回說：「這個月還行，淨賺大概13、14萬。」直逼他的3倍薪。有什麼工作不起眼，卻很賺錢？貼文引發討論，綜合內行網友看法，一票都同意「擺攤、菜市場」都超賺，不輸外商小主管，另外按摩師傅、居家清潔師、賣小吃、開業理髮師、水電行師傅都是口碑做起來後，默默賺到爆，另外砂石車司機收入也頗豐。不過，也有人提醒，像是擺攤、菜市場、賣小吃等低調賺爆的工作，其實「」。也有過來人舉自身親戚朋友經歷，直言：「無論是菜市場賣菜、賣水果、賣豬肉雞肉、或是糕餅等食品加工，一個月賺20～30萬不成問題，住豪宅買好車。」但最大的問題是，他們，每月拿2萬零用錢，媳婦則變免費奴工，要用錢都得跟長輩伸手；此外，他也說：「10個做菜市場9個好賭，再會賺也不夠輸」。新北市曾有名在菜市場賣肉羹、魚丸、火鍋料的盤商，因漏報高達1億6647萬餘元銷售金，逃漏稅2030萬餘元，他為逃避催繳不熄關閉肉羹店，甚至7度遷戶籍逃稅拒繳，最後被法院裁定管收，關了9天就馬上繳清所有欠稅。網友分享舊聞，直言在菜市場擺攤真的賺很大。