墾丁大街物價實測！「櫛瓜6片」價格超驚　百萬YTR：王母娘娘種的

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▲墾丁大街蛤蜊6顆150元，蛤蜊個頭頗大隻。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）

▲墾丁大街櫛瓜6片100元。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）

▲墾丁大街所在的「墾丁路」，近5年實價登錄僅4筆，其中不到15坪的透天成交總價7000萬元最貴。（圖／翻攝實價登錄網站）

繼麥當勞後，知名美式餐廳冒煙的喬也宣布，因扛不住墾丁雪崩的觀光及長期缺工，決定退出墾丁。墾丁觀光究竟出了什麼問題再度引發討論，深愛墾丁而南漂的藝人小嫻發問：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」百萬YTR儒哥近期到墾丁大街進行物價實測，發現烤生蠔攤6片櫛瓜要100元，同行友人忍不住虧說：「王母娘娘種的喔？」儒哥23日在YouTube頻道上傳墾丁大街物價實測影片，他們先在訂房網下訂一間原價6000多元的飯店雙人房，網站顯示平日特價900多元，最後實際付款含稅是1200多元。接著，儒哥一行9人在晚上10點多、快收攤前，火速逛了一圈墾丁大街，「不問價格，想吃的都買」，結果總花費是5560元，平均一人600多元。他們把買到的食物帶回飯店開箱，多數食物價格還算可接受，發現6顆蛤蜊150元，但蛤蜊頗大顆，不過6片櫛瓜就要100元，讓同行友人虧說：「王母娘娘種的櫛瓜是不是？」墾丁大街東西賣太貴？影片中，墾丁大街一名老闆喊冤，稱是物價飆漲導致，也說墾丁大街房價比肩台北東區，「房子快1億」，還問：「你在你家附近買蔬菜沒有變貴嗎？」菜價真有這麼貴？《NOWnews今日新聞》記者日前到家樂福買菜，有機櫛瓜500g售價119元，約有2~3根櫛瓜，儒哥影片中的6片櫛瓜目測厚度不算太薄、採斜切，推測可能也用不到1整根櫛瓜。另外，家樂福也有賣蛤蜊，100公克36元，個頭不似影片中那麼大，記者實際撈了10顆，秤重也要150元，物價確實有愈來愈貴之感。至於墾丁大街1棟房子要價快1億元？記者實際上內政部實價登錄網站，查詢墾丁大街所在「恆春鎮墾丁路」上近5年交易紀錄，發現最近期的交易是在2022年11月，3樓透天、總面積90坪，成交總價為3600萬元，目前經營民宿，隔壁同樣3樓透天也在同時交易，42坪、成交總價1800萬元。最貴的一筆交易是在2020年10月，墾丁大街不到15坪的店面以總價7000萬元成交。但似乎