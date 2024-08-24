租屋角落長滿一排「前天才刮掉又長」　內行一看嚇壞：事情大條了

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▲網友紛紛解答這其實是白蟻的蟻道。（圖／翻攝Dcard）

夏季悶熱潮濕，家裡很容易出現「蟲蟲危機」，有網友就在社群發文詢問，一排黑黑的有人知道這個是什麼嗎？雖然水電師傅解惑表示是吃木頭的蛀蟲，但網友認為「這邊也不是木頭」，沒想到一PO上網，不少有經驗的網友立刻回覆解答是「白蟻」！原PO在Dcard上發文表示，「前一天才全部刮掉，睡一覺就變這樣了，請問有人知道這個是什麼嗎，有請水電師傅來，他說是吃木頭的蛀蟲，但重點是這邊也不是木頭。」沒想到一海票的網友立刻解答，也紛紛分享自己的經驗，「白蟻，通報房東，這個要請除蟲公司」、白蟻不是只會從木頭出來，他們也會咬破水泥牆」、「白蟻的蟻道，是他們到外面覓食的通道，應該是沿著他們的窩到這邊來的有」、「小時候我家以前都是木地板，結果等到發現的時候已經太晚了⋯⋯都變成空心裡面都被他們吃光光，到最後全拆了」、「找專業除蟲公司來，30坪除蟲大約3-5萬，保固5年」。台大昆蟲系名譽教授徐爾烈曾建議，要防止白蟻入侵，可以把不需要的燈光關掉，並盡量不要使用「白色光源」，晚上也要拉好窗簾並將門窗、紗窗關緊，因為白蟻體積小，可以穿入64分之1吋的隙縫。如果有幾隻跑進來，可以在電燈底下放一盆水，裡面加一點清潔劑，白蟻就會自動跳水自殺。若家裡出現大量白蟻，甚至整個天花板都是，那可能是家中本來就有白蟻巢，這時候就要請專業人員來處理，因為危害的範圍非常大。只要有一對雌雄白蟻成功飛到屋內，甩掉翅膀後若條件許可，就會開始交配產卵，變成一窩白蟻巢繁殖下一代。白蟻的繁殖力驚人，延伸出成千上萬隻都不是問題。