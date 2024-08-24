社區「最廢公設」是哪個？全場點名1設施：維護費高、又常不能用

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▲有些人買房除了在意地段、格局，「公設比」也是一大重點，畢竟沒有人希望花了大錢卻買到低價值的房子，示意圖，無涉本新聞。（示意圖／家庭消費中心攝）

買房時，銷售一定會介紹社區的公共設施，順帶告知公設比，當你一聽到超過30%，多數人都會皺起眉頭，想著總房價裡，竟然有3成是買不在室內可使用的面積，不論划不划算，有些設施還是能用到，但有網友認為「游泳池是最廢公設」，主要是如果遇到下雨，就沒有人想使用，而且維護費用又很高，覺得這項公設「超級雞肋」。原PO在Dcard上發文，「最近有人提出游泳池是最廢的公設，我真的舉雙手贊成」，並舉例自己家中社區就有個游泳池，而且還是露天的，但因為最近常常下雨根本就沒人想用，「超級雞肋」以外，維護費又高，網友接著表示，「也因為這樣游泳池三天兩頭就不開放，不然每天開每天清真的貴，還請救生員又更貴，可是不開沒得用管理費和公設比又很虧」，原PO也詢問大家，看過最廢的公設是什麼？網友們也提出自己的看法，「我遇過有烹飪室的⋯一堆婆婆媽媽在裡頭一起做甜點」、「小孩遊戲室才廢吧！孩子都會長大，只有特定年齡段有需求」、「還有高級咖啡廳的」、「投籃機（要自己投幣）」、「全部的公設都超廢，徒增公設比，浪費錢去買那些不一定會用的設施，然後還不確定未來的管委會會不會好好維護」、「看到這篇文我就有點賭爛，今天收到台電帳單，公設電費這個月占了我家電費三分之一，有夠蝦」「爛公設 --> 噴水池」。不過也有網友認為「你用得到的才會覺得不廢」「但我們這裡的泳池最受歡迎欸，雖然只有夏天開放，冬天只開放一小區域變溫泉」「我家社區組成沒有特別富，但健身房、ktv 、泳池算經營維護的挺不錯，使用率也佳」「我住透天都會去蹭親戚社區的泳池」「跟戶數有關，戶數多管理費資金足，養公設沒什麼問題。」不過前內政部長林右昌曾提出虛坪改革方案，劍指停車空間、管委會空間改革，兩方向引導建商增加實坪面積，預估未來改革方案上路後，公設比可降低至25%至30%，公設比相對合理的住宅將會進入市場。內政部官員表示，停車空間相關改革須修正《公寓大廈管理條例》，須經立法院三讀；容積計算精進則須修正「建築技術規則」，這部分無須經立法院，只要由內政部修正公告即可，腳步會比較快。