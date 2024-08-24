大谷翔平史上最速「40轟40盜」！霸氣鎖定下個目標：世界大賽冠軍

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，今（24）日用絕佳的方式完成史詩級的紀錄，他在對上光芒隊的比賽，擊出再見滿貫砲，成為史上第6位單季擊出40支全壘打和40次盜壘的球員，而且只用126場比賽，速度史上最快。大谷賽後不改團隊優先本色，直言能用幫助球隊的方式達成紀錄很棒，也透露自己下一個目標當然沒變過，就是幫助球隊打進季後賽，並取得世界大賽冠軍頭銜。
大谷翔平達成「40轟40盜」 史上最快
此役比賽第9局，兩隊比數為3：3，大谷翔平敲出再見滿貫全壘打，幫助道奇以7：4擊敗光芒。球落在右外野看台，讓全場陷入沸騰、響起熱烈歡呼。另外，大谷翔平這一場比賽在4局下也完成個人本季的第40次盜壘。
大聯盟過去達成「40轟40盜」的球員，包括1988 年的Jose Canseco、1996年的Barry Bonds和2006年的Alfonso Soriano等名將。大谷今天以30歲之齡，成為日本第一位、也是史上第6位「40轟40盜」俱樂部成員，打破了Soriano在2006年創下的147場比賽達成的紀錄。
大谷在花卷東高中和日本火腿隊的經歷後，於2018年加盟洛杉磯天使隊，本季轉戰道奇。他在大聯盟已經打了7年了，由於去年進行右手肘手術，目前正在接受投手復健治療，但他仍然用腳程和打擊改寫了球隊歷史。本季他還有機會挑戰MLB首次45轟45盜，以及50轟50盜。
大谷翔平賽後透露下一個目標：拿下世界大賽冠軍
大谷翔平賽後受訪時表示，自己對達成「40轟40盜」感到很開心，更重要的是敲出再見安打，這是他來到道奇隊後最棒的記憶。「能夠創造這樣的記錄，將其作為獲勝的手段，而不是目的本身，真的是太好了。」
「當我上去打擊時，我只想要贏，打擊出去時，什麼都沒想。直到回本壘得分後，我才意識到了這件事。」而在談到達成40轟40盜的下一個目標時，大谷翔平說：「我最大的目標是晉級季後賽，並贏得世界大賽。我希望我打出的數據，能夠幫助我們達成這一點。」另外，他也說能在道奇球迷面前達成，對自己來說是一個非常美好的回憶。
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此役比賽第9局，兩隊比數為3：3，大谷翔平敲出再見滿貫全壘打，幫助道奇以7：4擊敗光芒。球落在右外野看台，讓全場陷入沸騰、響起熱烈歡呼。另外，大谷翔平這一場比賽在4局下也完成個人本季的第40次盜壘。
大聯盟過去達成「40轟40盜」的球員，包括1988 年的Jose Canseco、1996年的Barry Bonds和2006年的Alfonso Soriano等名將。大谷今天以30歲之齡，成為日本第一位、也是史上第6位「40轟40盜」俱樂部成員，打破了Soriano在2006年創下的147場比賽達成的紀錄。
大谷在花卷東高中和日本火腿隊的經歷後，於2018年加盟洛杉磯天使隊，本季轉戰道奇。他在大聯盟已經打了7年了，由於去年進行右手肘手術，目前正在接受投手復健治療，但他仍然用腳程和打擊改寫了球隊歷史。本季他還有機會挑戰MLB首次45轟45盜，以及50轟50盜。
大谷翔平賽後透露下一個目標：拿下世界大賽冠軍
大谷翔平賽後受訪時表示，自己對達成「40轟40盜」感到很開心，更重要的是敲出再見安打，這是他來到道奇隊後最棒的記憶。「能夠創造這樣的記錄，將其作為獲勝的手段，而不是目的本身，真的是太好了。」
「當我上去打擊時，我只想要贏，打擊出去時，什麼都沒想。直到回本壘得分後，我才意識到了這件事。」而在談到達成40轟40盜的下一個目標時，大谷翔平說：「我最大的目標是晉級季後賽，並贏得世界大賽。我希望我打出的數據，能夠幫助我們達成這一點。」另外，他也說能在道奇球迷面前達成，對自己來說是一個非常美好的回憶。