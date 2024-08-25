東北大花Cybertruck變外賣車！店家背景超狂　全場卻點名吊車大王

特斯拉（Tesla）防彈皮卡Cybertruck近期接連被知名改裝廠，改造成純電警用皮卡，甚至可抵禦地雷的戰地移動堡壘。日前一名特斯拉車友在美國加州街頭，捕獲一輛「東北大花」包膜的Tesla Cybertruck，一查竟是中國知名麻辣燙品牌的外賣車，只是獨樹一格的花色，卻讓台灣一票車友全想起竹北吊車大王胡漢龑，虧說：「車主住北投、開吊車？」
Tesla車友在臉書「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」公開社團，分享街頭捕獲「東北大花」包膜的特斯拉電動皮卡Cybertruck，驚呼：「East-North big flower!該怎麼形容呢？」
東北大花Cybertruck當外賣車 品牌年銷2億碗麻辣燙
圖片中，東北大花Cybertruck車尾寫著「南加大楊國福麻辣燙（外賣用）」，沒想到一輛入手門檻最低6萬990美元（約新台幣194萬元）的電動皮卡，竟被當成外賣車。
不過，「楊國福麻辣燙」是不簡單，它是中國知名麻辣燙品牌，2003年在哈爾濱起家，至今全球有超過6000家分店，以30多種配料多樣見稱，一年狂銷2億碗，熱賣程度被稱是麻辣燙界海底撈。
據悉，楊國福麻辣燙也有意繼中國品牌「張亮麻辣燙」後，同樣進軍台灣，「楊國福麻辣燙」台灣首店就選在南港路二段上，顯眼的招牌已設置完畢，網路也出現食品業者登錄資料，不過目前仍沒有確切的開幕日前、售價等資訊。
明白品牌的發跡地是哈爾濱，這輛麻辣燙Cybertruck貼滿「東北大花」也是可以理解的。只是為何一票車友全點名竹北吊車大王胡漢龑？原來身家百億的胡漢龑超愛「東北大花」，自稱是「竹北東北大叔」，有一系列東北大花西裝等服飾。
胡漢龑今年初還把全球限量600輛的「最終燃油大牛」Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae（新車價約3700萬元）愛車，花20萬全車包膜東北大花，在穿上全套東北大花西裝一同亮相，完美展現人車合一。
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東北大花Cybertruck當外賣車 品牌年銷2億碗麻辣燙
圖片中，東北大花Cybertruck車尾寫著「南加大楊國福麻辣燙（外賣用）」，沒想到一輛入手門檻最低6萬990美元（約新台幣194萬元）的電動皮卡，竟被當成外賣車。
不過，「楊國福麻辣燙」是不簡單，它是中國知名麻辣燙品牌，2003年在哈爾濱起家，至今全球有超過6000家分店，以30多種配料多樣見稱，一年狂銷2億碗，熱賣程度被稱是麻辣燙界海底撈。
據悉，楊國福麻辣燙也有意繼中國品牌「張亮麻辣燙」後，同樣進軍台灣，「楊國福麻辣燙」台灣首店就選在南港路二段上，顯眼的招牌已設置完畢，網路也出現食品業者登錄資料，不過目前仍沒有確切的開幕日前、售價等資訊。
竹北吊車大王超愛東北大王 砸20萬把千萬大牛全車包膜
明白品牌的發跡地是哈爾濱，這輛麻辣燙Cybertruck貼滿「東北大花」也是可以理解的。只是為何一票車友全點名竹北吊車大王胡漢龑？原來身家百億的胡漢龑超愛「東北大花」，自稱是「竹北東北大叔」，有一系列東北大花西裝等服飾。
胡漢龑今年初還把全球限量600輛的「最終燃油大牛」Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae（新車價約3700萬元）愛車，花20萬全車包膜東北大花，在穿上全套東北大花西裝一同亮相，完美展現人車合一。