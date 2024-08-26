富國島秘境在這！沙灘撲滿海星　越南必去鞦韆打卡景點

位於富國島北部的海星沙灘（Starfish Beach）在Rạch Vẹm小村莊旁，從富國北島市區出發約需要1.5小時以上，風景十分美麗和夢幻。不過由於富國島海星沙灘是人跡罕至的秘境，欲前往需要搭乘小車，再換小船，但跟團或自由行遊客都能透過包車和買船票抵達。
實地走訪該沙灘，會發現路途顛簸，並且要換小車才能到達港口，接著需要搭乘小船前往海星沙灘，儘管需要搭車和搭船，不過抵達目的地後會發現十分值得，沙灘旁的海水很清澈冰涼，海水裡則躺著數十隻海星，坐在沙灘上喝椰子水是很大的享受。
富國島地接社的地陪指出，富國島最大的客源是韓國人台灣人和中國人，疫情過後中國團大量減少，目前旅客以韓國人和台灣人為最大宗。海星沙灘上的遊客以歐美、俄羅斯、台灣和韓國人居多。
另外，海灘旁有裝置藝術區，綿延不絕的牛奶白沙灘很漂亮，一旁更有一定要打卡拍照的海濱鞦韆，搭配藍天白雲和沙灘，背景非常夢幻。沙灘上有小販，會販賣椰子和租借海灘椅，是一個情侶或家庭旅遊十分適合前來的景點。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國。
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富國島地接社的地陪指出，富國島最大的客源是韓國人台灣人和中國人，疫情過後中國團大量減少，目前旅客以韓國人和台灣人為最大宗。海星沙灘上的遊客以歐美、俄羅斯、台灣和韓國人居多。
另外，海灘旁有裝置藝術區，綿延不絕的牛奶白沙灘很漂亮，一旁更有一定要打卡拍照的海濱鞦韆，搭配藍天白雲和沙灘，背景非常夢幻。沙灘上有小販，會販賣椰子和租借海灘椅，是一個情侶或家庭旅遊十分適合前來的景點。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國。