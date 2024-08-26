富國島不夜城店家多！滿滿韓國遊客　驚見韓國招牌和連鎖店

越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國，第一大客源國則是韓國，因此在富國島大世界（GRAND WORLD）可以看到許多韓國招牌，並且有韓國連鎖店樂天漢堡進駐。
被譽為富國島威尼斯的富國大世界，又被稱作不夜城，因為園內餐廳、按摩店和商店林立，而且有別於其他地區較早打烊，富國大世界的商店往往營業到凌晨，甚至24小時營業，住在富國大世界附近可以享受悠閒的夜生活，也能在睡前舒服地去附近店家按摩。
富國大世界非常適合打卡和拍照，四大拍照景點如越南國粹古城、大型竹建築、泰迪熊博物館和威尼斯運河，每天都有免費表演可以觀賞，晚上九點半湖中央更有相當精彩的水舞表演（Charm of Venice Show），是不夜城每晚的重頭戲。
另外，富國島著名景點珍珠奇幻樂園和珍珠野生動物園都在富國大世界附近，來富國島北邊的遊客可以在此住兩天，好好遊覽北邊的打卡勝地和商店街。並且由於當地韓國遊客眾多，富國大世界有許多韓國餐廳，以及樂天漢堡店，想吃韓國風味的遊客，在富國島也能品嚐到韓國美食。
如果想了解越南傳統文化，也能前往富國大世界的「越南國粹區」，白天會有傳統演出，晚上則有售票的越南傳統戲曲，相當好看；附近的大型竹建築和裝置藝術也十分壯觀，整個園區可以花上半天到一天遊覽。
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富國大世界非常適合打卡和拍照，四大拍照景點如越南國粹古城、大型竹建築、泰迪熊博物館和威尼斯運河，每天都有免費表演可以觀賞，晚上九點半湖中央更有相當精彩的水舞表演（Charm of Venice Show），是不夜城每晚的重頭戲。
另外，富國島著名景點珍珠奇幻樂園和珍珠野生動物園都在富國大世界附近，來富國島北邊的遊客可以在此住兩天，好好遊覽北邊的打卡勝地和商店街。並且由於當地韓國遊客眾多，富國大世界有許多韓國餐廳，以及樂天漢堡店，想吃韓國風味的遊客，在富國島也能品嚐到韓國美食。
如果想了解越南傳統文化，也能前往富國大世界的「越南國粹區」，白天會有傳統演出，晚上則有售票的越南傳統戲曲，相當好看；附近的大型竹建築和裝置藝術也十分壯觀，整個園區可以花上半天到一天遊覽。