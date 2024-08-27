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星巴克買一送一！五桐號「免費加料」　大苑子布丁奶茶2杯89元

記者蕭涵云/綜合報導

▲咖啡、手搖飲料優惠一次整理，星巴克買一送一、五桐號「免費加料」，開學季大苑子「布丁奶茶2杯89元」、會員還有「荔枝艾波2杯149元」划算優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲咖啡、手搖飲料優惠一次整理，星巴克買一送一、五桐號「免費加料」，開學季大苑子「布丁奶茶2杯89元」、會員還有「荔枝艾波2杯149元」划算優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
咖啡、手搖飲料控繼續喝優惠！一次幫大家整理「星巴克買一送一」、五桐號「免費加料」；開學季大苑子迎接酪梨布丁鮮奶回歸，全門市憑學生證、或穿學生制服，爽喝「布丁奶茶2杯89元」、會員則有「荔枝艾波2杯149元」划算優惠。

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📌星巴克買一送一！美式、那堤半價開喝
咖啡控們繼續喝星巴克買一送一優惠！即日起至9月6日每週三至五，於foodomo外送平台有指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），換算下來，特大杯美式一杯63元、那堤一杯才75元、經典紅茶那堤一杯只要80元，佛心價格好划算。

▲星巴克數位體驗「買一送一」倒數2天；再睡5分鐘於Uber Eats外送平台上，祭出招牌「棉被午茉綠」也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一！特大杯美式一杯63元、那堤一杯才75元、經典紅茶那堤一杯只要80元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌五桐號X吉伊卡哇！即日起「免費加料」
五桐號現正聯名超夯的吉伊卡哇，打造療癒小八貓、活潑灑脫的兔兔等粉黃藍綠共4款顏色插畫杯身，還有2款可愛的便利貼，消費滿100元即可以49元優惠價加購，數量有限，售完為止。

8月歡慶芋見椰椰奶奶、青梅烏龍凍飲兩款新品上市，即日起至9月15日，消費任一飲品即可「免費加料」，包含綠茶凍、黑糖粉粿及杏仁凍，每杯飲品限加乙份。

▲五桐號聯名「吉伊卡哇」4款杯身與封膜，2款便利貼紙加價購。（圖／五桐號提供）
▲五桐號聯名「吉伊卡哇」推出4款杯身與封膜，還有2款便利貼紙加價購。即日起消費任一飲品還可「免費加料」。（圖／五桐號提供）
📌大苑子：開學季「布丁奶茶2杯89元」
大苑子即日起迎接「酪梨布丁鮮奶」回歸，嚴選台產酪梨搭配特A級許慶良鮮乳裡，濃郁香醇還咬得到手工鮮奶布丁。迎接開學季，8月28日至8月31日連續4天，大苑子全台門市憑學生證或穿學生制服消費，可享「布丁奶茶大杯2杯89元」優惠；APP會員還有專屬「荔枝艾波2杯149元」優惠券可領（限量1萬張，原價180元）。

▲大苑子開學季爽喝「布丁奶茶2杯89元」優惠。（圖／大苑子提供）
▲大苑子開學季爽喝「布丁奶茶2杯89元」優惠。（圖／大苑子提供）

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