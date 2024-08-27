低價租房給台大學霸「鞋髒了被索賠」　房東傻眼：做人不能太善良

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▲多數社區都會明文規範，樓梯間禁止擺放雜物，以免影響通行與消防安全。圖為示意，非當事租屋。（示意圖／翻攝爆怨公社臉書）

當房東最怕遇到惡房客，但房客是知名國立大學學生，就代表是好房客嗎？一名女網友分享自家慘案，表示爸媽體諒學生在外租屋生活不容易，把信義區30坪房子低價租給台灣大學的學生，未料卻被以堆在樓梯間的鞋子被弄髒為由，要求賠償，嗆不賠錢就提告，讓他們滿頭問號，感嘆「做人不能太善良」。原PO在Dcard上發文，爸媽把信義區30坪房子，以每月2.7萬元，可申請租屋補助，便宜租給幾位台大學生，但剛租沒多久就問題不斷，包括常常晚上開趴吵到鄰居、樓梯間堆滿鞋子等。她說，身為房東的爸爸曾好意提醒「樓梯間不能堆放東西」，但沒被理會。但讓原PO一家感到意外的是，這群台大租客近日卻突然告訴他們說「樓梯間的鞋子髒了，要賠錢，不然就要提告」。她直呼：「原PO認為，爸爸已將房租壓低又可租補，「我爸平時對他們那麼好，為什麼他們還要這樣對待我們？」疑惑說難道讀書好的人就可以蠻不講理，甚至用法律來威脅別人嗎？也感嘆：「高學歷真的不代表人品、做人不能太善良。」貼文引發討論，有人建議「下次別租給學生，要租給公務人員」、「去告訴教授，罰站30秒，鞋子放外面髒了不會自己洗嗎」。不過也有人認為，「租客違反條例可以檢舉，但租客同時也有針對鞋子污損提告的權利，只是對象不是『房東』，而是『弄髒鞋子的人』」。大學生租金負擔有多高？全向科技房產中心彙整112學年度全台學生數最多的前十名大專院校及其周邊住宅租金中位數開價，目前10所大專院校中有6所周邊的「獨立套房」網路待租物件的中位數，租金開價都破萬元，台大附近甚至高達1萬8499元，一年下來就要高達逾21萬元的支出。原PO家信義區30坪整層住家租金2.7萬元，若共有3名學生分租，每人每月需負擔9000元，相較上述公布的套房1.8萬，相當只有半價租金。不過，30坪信義區租金2.7萬能否稱為低價，仍須看地段、屋齡與樓層而異。