星巴克買一送一！珍奶、芒果冰沙半價　CoCo楊枝甘露「第2杯0元」

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▲星巴克買一送一！爽喝特大杯美式63元、那堤75元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CoCo都可今一日限定楊枝甘露「第二杯0元」，相當於爽喝「買一送一」。（圖／CoCo都可提供）

▲Mister Donut「愛文芒果冰沙買一送一」夏天最消暑。（圖／統一多拿滋提供）

暑假快結束要開學了！把握自由時間開喝咖啡、手搖飲料買一送一優惠，大家最愛的「星巴克買一送一」，CoCo都可今（28）日週三好友日，大方推出胖胖楊枝甘露「第二杯0元」、外送也有「珍珠奶茶買一送一」；Mister Donut則有夏天必喝的「愛文芒果冰沙買一送一」，划算優惠一次整理。天天都要喝星巴克咖啡買一送一優惠！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），直接幫大家試算優惠後價格，，而且還是特大杯的尺寸、半價就喝好划算。夏天必喝的楊枝甘露，CoCo都可以香濃椰奶為基底，搭配濃郁香甜的當季芒果及酸甜多汁的紅葡萄柚果肉，還放入Q彈西谷米、與CoCo才有的「蜜香凍」配料，酸酸甜甜好消暑。提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月28日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。而且，僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止，部分門市不參與本活動。Mister Donut每到夏天一定要喝超人氣愛文芒果冰沙，加入滿滿芒果丁、打出濃郁香甜的沁涼冰沙，。提醒大家，限當場一次領取，7-ELEVEN門市內 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。