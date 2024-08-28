中職831洋將註冊大限將至！各隊人選總整理　泰迪有望加盟味全龍

中職831洋將註冊大限將至！根據中職規定，8月31日過後，各隊確定陣中4名洋將後，便不得再重新註冊外籍選手。陣中有6名洋投的中信兄弟，原以為將面臨艱難抉擇，沒想到，王牌之一的強投艾士特在近日遭到韓職起亞虎隊買斷；而前兄弟洋投投泰迪（Teddy Stankiewicz），也在今（28）日發出前往台灣的貼文，恰巧和味全龍領隊丁仲緯，日前所透露的新洋投人選經歷相似，相當有可能在831大限前加入龍隊。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理，目前中職六隊所登錄的洋將，以及可能撐過831大限的人選：
中信兄弟：
陣中洋將（5取4）：克迪、猛登、象騎士、象魔力、德保拉（艾士特轉戰韓職起亞虎）
中信兄弟原先陣中有6名洋投，外界普遍都預測是在831大限最難做出抉擇的球隊，但意想不到的是，本季累積10勝的艾士特，合約遭到韓職買斷，本季確定註銷出賽資格。先發輪值之一的德保拉，本季投球表現相對下滑，原先可能被擠出4人名單外，但在艾士特的離隊後，可能加入猛登、克迪的行列，順利通過831大限。
而新洋投象騎士雖然還待在二軍，但4場登板，總計15局只失掉2分，防禦率1.2，堪稱完美的宰制二軍。反觀回鍋的象魔力，復出後狀況不如預期，二軍的投球表現也平平，相當有可能成為象隊註銷的人選。
樂天桃猿：
陣中洋將：魔神樂、威能帝、肯特、威斯佛（霸威斯已註銷）
樂天桃猿在日前宣佈，簽下190公分「巨投」威斯佛，今年球季從墨西哥聯盟出發，8場出賽皆為先發身份，戰績2勝2敗，防禦率3.32。隨後，樂天球團公布，確定註銷左投霸威斯，確立最終洋投陣容。
霸威斯於今年加入樂天桃猿，總計出賽15場皆為先發登板，雖然奪下9勝4敗，但防禦率為4.14，每局被上壘率1.62，且有四壞球次數過多問題，可能是樂天寧願嘗試新洋投威斯佛的原因。
統一7-ELEVEn獅：
陣中洋將：羅昂、布雷克、勝騎士、裴瑞茲
相對其他5隊洋將人選變動，統一獅可以說是在831大限前最不需要顧慮的球隊，羅昂、布雷克繳出的投球數據都在水準之上，勝騎士雖然近期幾次先發遇低潮，但最近一場回神，本季累積12勝，依然是全聯盟勝投王，最後，裴瑞茲則是穩定陣中牛棚的重要大將。
味全龍：
陣中洋將：艾璞樂、銳歐、伍鐸、荷雷拉
味全目前陣中有4名洋投，恰好符合831大限規定人數，但前述的總總跡象都指出，前兄弟、統一洋投泰迪加盟的可能性相當高。屆時，唯一沒有上一軍的荷雷拉，就相當有可能成為被註銷的人選。
泰迪曾於2020年下半季加盟統一，先發8場戰績6勝0敗，防禦率3.81。2021年泰迪先發8場後，因為代表墨西哥參加奧運而離隊，戰績6勝2敗，防禦率1.18。隨後在2022年轉投兄弟，先發15場戰績5勝6敗，防禦率4.09，季中因家庭因素自請離隊。
台鋼雄鷹：
陣中洋將：哈瑪星、後勁、鳥松、吉田一将、魔鷹
台鋼先簽下洋投鳥松，補齊先發輪值後，再找來前日職第1指名吉田一將，替代原先的守護者雷公，便大致底定了831大限前的最終註冊人選。除了4名洋投外，包含目前暫居全壘打數首位的洋砲魔鷹。
富邦悍將：
陣中洋將：富藍戈、羅戈、藍力、班恩（杰戈已註銷）
富邦提前在831洋將大限前做出抉擇，選擇註銷杰戈，並註冊了8月中簽下的班恩。本季杰戈在一軍登板5場，拿下3勝2敗的成績，30局投球裡失掉9分，防禦率是2.40。
目前班恩已在一軍出賽1場，主投4.2局，被敲4支安打，飆出7次三振，但也送出5次四壞球保送，吞下敗投。此外，富邦當家終結者富藍戈，日前狀態不佳，多次在9局關門失分，但富邦最終仍選擇將他留下。
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陣中洋將（5取4）：克迪、猛登、象騎士、象魔力、德保拉（艾士特轉戰韓職起亞虎）
中信兄弟原先陣中有6名洋投，外界普遍都預測是在831大限最難做出抉擇的球隊，但意想不到的是，本季累積10勝的艾士特，合約遭到韓職買斷，本季確定註銷出賽資格。先發輪值之一的德保拉，本季投球表現相對下滑，原先可能被擠出4人名單外，但在艾士特的離隊後，可能加入猛登、克迪的行列，順利通過831大限。
而新洋投象騎士雖然還待在二軍，但4場登板，總計15局只失掉2分，防禦率1.2，堪稱完美的宰制二軍。反觀回鍋的象魔力，復出後狀況不如預期，二軍的投球表現也平平，相當有可能成為象隊註銷的人選。
樂天桃猿：
陣中洋將：魔神樂、威能帝、肯特、威斯佛（霸威斯已註銷）
樂天桃猿在日前宣佈，簽下190公分「巨投」威斯佛，今年球季從墨西哥聯盟出發，8場出賽皆為先發身份，戰績2勝2敗，防禦率3.32。隨後，樂天球團公布，確定註銷左投霸威斯，確立最終洋投陣容。
霸威斯於今年加入樂天桃猿，總計出賽15場皆為先發登板，雖然奪下9勝4敗，但防禦率為4.14，每局被上壘率1.62，且有四壞球次數過多問題，可能是樂天寧願嘗試新洋投威斯佛的原因。
統一7-ELEVEn獅：
陣中洋將：羅昂、布雷克、勝騎士、裴瑞茲
相對其他5隊洋將人選變動，統一獅可以說是在831大限前最不需要顧慮的球隊，羅昂、布雷克繳出的投球數據都在水準之上，勝騎士雖然近期幾次先發遇低潮，但最近一場回神，本季累積12勝，依然是全聯盟勝投王，最後，裴瑞茲則是穩定陣中牛棚的重要大將。
味全龍：
陣中洋將：艾璞樂、銳歐、伍鐸、荷雷拉
味全目前陣中有4名洋投，恰好符合831大限規定人數，但前述的總總跡象都指出，前兄弟、統一洋投泰迪加盟的可能性相當高。屆時，唯一沒有上一軍的荷雷拉，就相當有可能成為被註銷的人選。
泰迪曾於2020年下半季加盟統一，先發8場戰績6勝0敗，防禦率3.81。2021年泰迪先發8場後，因為代表墨西哥參加奧運而離隊，戰績6勝2敗，防禦率1.18。隨後在2022年轉投兄弟，先發15場戰績5勝6敗，防禦率4.09，季中因家庭因素自請離隊。
台鋼雄鷹：
陣中洋將：哈瑪星、後勁、鳥松、吉田一将、魔鷹
台鋼先簽下洋投鳥松，補齊先發輪值後，再找來前日職第1指名吉田一將，替代原先的守護者雷公，便大致底定了831大限前的最終註冊人選。除了4名洋投外，包含目前暫居全壘打數首位的洋砲魔鷹。
富邦悍將：
陣中洋將：富藍戈、羅戈、藍力、班恩（杰戈已註銷）
富邦提前在831洋將大限前做出抉擇，選擇註銷杰戈，並註冊了8月中簽下的班恩。本季杰戈在一軍登板5場，拿下3勝2敗的成績，30局投球裡失掉9分，防禦率是2.40。
目前班恩已在一軍出賽1場，主投4.2局，被敲4支安打，飆出7次三振，但也送出5次四壞球保送，吞下敗投。此外，富邦當家終結者富藍戈，日前狀態不佳，多次在9局關門失分，但富邦最終仍選擇將他留下。