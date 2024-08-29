李珠珢幫隊上收垃圾！扛垃圾桶畫面曝光　台灣粉絲又心碎：小可憐

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢倒垃圾畫面曝光。（圖／翻攝自臉書 My chuuu uuuhc ym）

▲李珠珢在台灣有高人氣。（圖／李珠珢IG）

韓國人氣啦啦隊成員李珠珢因一首洗腦「三振舞」爆紅，佔盡新聞版面，由於韓國啦啦隊文化和台灣的有所不同，，甚至還要，近來又流出一段她拿著大垃圾桶走到垃圾場倒垃圾的畫面，讓不少粉絲看了直呼，「可憐的小公主」、「來台灣會有很多人幫你的」。李珠珢爆紅後一舉一動都受到關注，近來有人PO出她在球賽結束後，背著小後背包，手上卻拿著大大的垃圾桶，走到垃圾集中場將垃圾丟掉，倒完之後似乎是手沾到髒東西，她小跑步離開現場，包包還差點掉下來，背影相當可愛，影片一出就有不少粉絲討論，「學妹倒垃圾」、「最菜要負責倒垃圾嗎」、「怪不得李多慧都留在台灣了」、「珠珢快來台灣，來台灣妳手上就算拿的是垃圾，都有人要收藏」。不只是替大家倒垃圾，之前在球場上，她也是手上拿著飲料，還提著一大包東西，不時停下來等前輩先過，而其他團員則是大搖大擺走過，還有時間向觀眾席的球迷打招呼，她則是全程面無表情，低頭不語。事實上，目前正在台灣發展的啦啦隊員李多慧，在來台灣發展前，就是起亞虎啦啦隊女孩，跟李珠珢是學姐、學妹關係，李多慧來台灣發展掀起效應，不少韓籍啦啦隊女孩也選擇來台灣，包括李雅英、李晧禎、南珉貞、邊荷律、李丹妃、安芝儇、Mingo等等，對於有沒有可能到台灣發展，之前李珠珢在網路節目被問到這題，也是微笑不語，並未給出正面回應。近來也傳出許多她要來台灣發展的消息，前體育主播羅國禎就在直播中表示，李珠珢一定會來，各個球隊都會展開搶人，還指出李珠珢的薪水會變得「很可怕」，再度掀起討論。