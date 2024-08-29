大谷翔平帶愛犬開球讓道奇主場陷瘋狂！直呼好緊張：訓練3個禮拜

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（29）日替陣中日籍巨星大谷翔平，舉辦本季第2度的搖頭娃娃日，而這尊搖頭娃娃以大谷與他的愛犬「Decopin（英文名Decoy）」為概念做成，雖然外型因不太相似意外受到許多討論，但本場比賽開打前仍然吸引眾多球迷到場，為了就是拿到大谷的搖頭娃娃。而大谷今日也帶著愛犬站上投手丘開球，畫面相當溫馨，大谷則在賽後直呼好緊張，並直言：「我跟Decopin已經練習了大約3個禮拜！」
大谷與愛犬完成開球 萌翻全場道奇球迷
道奇今日續在主場迎戰金鶯隊，而道奇球團今天也舉辦大谷的搖頭娃娃日，發放給前4萬名進場的球迷。賽前大谷也帶著愛犬Decopin來到球場，不僅如此，他還與Decopin一同到場上進行開球，只見大谷把Decopin抱到投手丘，隨後Decopin叼著球直奔本壘的主人大谷，完成這樣難得的開球，大谷最後也是難掩笑容，相當高興地抱起Decopin，場面不但相當溫馨，也讓滿場道奇球迷陷入瘋狂。
自曝今天要開球很緊張 大谷稱已與Decopin練習3週
賽後大谷翔平在場邊接受記者訪問時，談及與愛犬Decopin一同完成開球儀式，他表示：「我其實對今天的開球感到很緊張，但牠（Decopin）順利完成了，這讓我感到很高興。」記者隨後也問到大谷，為了這次開球，與Decopin花了多少時間訓練，大谷則回答：「我們已經大約練習了3個禮拜！」
而或許是愛犬帶來好運，大谷翔平今日比賽首局首打席就開轟，個人本季第42轟出爐，加上此戰又跑出2次盜壘成功，目前個人已累積42轟、42盜，相當有機會能夠挑戰單季「50轟、50盜」紀錄，而道奇最終也以6：4逆轉擊敗金鶯，避免吞下連敗。回顧這場比賽的表現，大谷賽後表示，「賽前我們就知道對方的實力相當堅強，所以我們都希望能把握住為數不多的機會，讓彼此團結一心取勝。」
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道奇今日續在主場迎戰金鶯隊，而道奇球團今天也舉辦大谷的搖頭娃娃日，發放給前4萬名進場的球迷。賽前大谷也帶著愛犬Decopin來到球場，不僅如此，他還與Decopin一同到場上進行開球，只見大谷把Decopin抱到投手丘，隨後Decopin叼著球直奔本壘的主人大谷，完成這樣難得的開球，大谷最後也是難掩笑容，相當高興地抱起Decopin，場面不但相當溫馨，也讓滿場道奇球迷陷入瘋狂。
自曝今天要開球很緊張 大谷稱已與Decopin練習3週
賽後大谷翔平在場邊接受記者訪問時，談及與愛犬Decopin一同完成開球儀式，他表示：「我其實對今天的開球感到很緊張，但牠（Decopin）順利完成了，這讓我感到很高興。」記者隨後也問到大谷，為了這次開球，與Decopin花了多少時間訓練，大谷則回答：「我們已經大約練習了3個禮拜！」
而或許是愛犬帶來好運，大谷翔平今日比賽首局首打席就開轟，個人本季第42轟出爐，加上此戰又跑出2次盜壘成功，目前個人已累積42轟、42盜，相當有機會能夠挑戰單季「50轟、50盜」紀錄，而道奇最終也以6：4逆轉擊敗金鶯，避免吞下連敗。回顧這場比賽的表現，大谷賽後表示，「賽前我們就知道對方的實力相當堅強，所以我們都希望能把握住為數不多的機會，讓彼此團結一心取勝。」