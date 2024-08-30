快訊／Stephen Curry重返勇士隊！簽下一年19億超級大約再拚冠

Curry回來了！才幫美國男籃在巴黎奧運完成金牌5連霸的勇士「咖哩小子」柯瑞(Stephen Curry)今（30）日凌晨也簽下新賽季合約，根據《ESPN》記者「沃神」（Adrian Wojnarowski)報導，金州勇士已經和柯瑞談妥1年6260萬美金合約續約（約台幣19.95億），Curry也將續留灣區，準備奪冠。現年36歲的Curry，生涯率領勇士奪下4座NBA總冠軍，Curry不僅改變了近代籃球打法，甚至已經被視為NBA史上最偉大射手代表人物，生涯累積投進聯盟最多3747顆三分球，今年還帶領美國男籃奪冠。
Curry魅力無法擋 勇士隊需要重建
隨著「K湯」（Klay Thompson）與獨行俠簽約，勇士雙人組「浪花兄弟」正式走入歷史，球隊一哥Stephen Curry原本也考慮去留，甚至一度還把社群上的自我簡介的「勇士隊後衛」拿掉，令人擔心他是否可能想要出走。
不過根據「沃神」報導，Stephen Curry的經紀人Jeff Austin透露，Curry已經與勇士球團簽下1年延長合約，合約金額高達6260萬美金（約台幣19.95億），這也代表Curry將續留勇士至少到2026-27賽季結束，且未來3個賽季將可獲得1.78億美元的保障薪資。
Stephen Curry 2023-24賽季平均仍可繳出26.4分、4.5籃板、5.1助攻，整體三分球命中率仍高達40.8％。而加上這份延長合約，Curry生涯的總薪金將超過5億美元（159億台幣），加入LeBron James的行列。
LeBron James 在今年正式與湖人隊簽下2年$1.04 億美元的合約，隨著這份合約敲定，LeBron James也再次締造一個新記錄，他成為 NBA 有史以來首位總薪資超越5億美元的球員，如今，Stephen Curry也做到了。
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隨著「K湯」（Klay Thompson）與獨行俠簽約，勇士雙人組「浪花兄弟」正式走入歷史，球隊一哥Stephen Curry原本也考慮去留，甚至一度還把社群上的自我簡介的「勇士隊後衛」拿掉，令人擔心他是否可能想要出走。
不過根據「沃神」報導，Stephen Curry的經紀人Jeff Austin透露，Curry已經與勇士球團簽下1年延長合約，合約金額高達6260萬美金（約台幣19.95億），這也代表Curry將續留勇士至少到2026-27賽季結束，且未來3個賽季將可獲得1.78億美元的保障薪資。
Stephen Curry 2023-24賽季平均仍可繳出26.4分、4.5籃板、5.1助攻，整體三分球命中率仍高達40.8％。而加上這份延長合約，Curry生涯的總薪金將超過5億美元（159億台幣），加入LeBron James的行列。
LeBron James 在今年正式與湖人隊簽下2年$1.04 億美元的合約，隨著這份合約敲定，LeBron James也再次締造一個新記錄，他成為 NBA 有史以來首位總薪資超越5億美元的球員，如今，Stephen Curry也做到了。