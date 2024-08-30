快訊／Stephen Curry重返勇士隊！簽下一年19億超級大約再拚冠

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士球星Stephen Curry選擇跟球隊續約一年。（圖／美聯社／達志影像）

Curry回來了！才幫美國男籃在巴黎奧運完成金牌5連霸的勇士「咖哩小子」柯瑞(Stephen Curry)今（30）日凌晨也簽下新賽季合約，隨著「K湯」（Klay Thompson）與獨行俠簽約，勇士雙人組「浪花兄弟」正式走入歷史，球隊一哥Stephen Curry原本也考慮去留，甚至一度還把社群上的自我簡介的「勇士隊後衛」拿掉，令人擔心他是否可能想要出走。Stephen Curry 2023-24賽季平均仍可繳出26.4分、4.5籃板、5.1助攻，整體三分球命中率仍高達40.8％。LeBron James 在今年正式與湖人隊簽下2年$1.04 億美元的合約，隨著這份合約敲定，