膽固醇過高改吃素肉更好？減重醫師揭背後製程：非常不建議

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許多人因為害怕膽固醇過高而改吃素肉，以為能補進蛋白質，不過吃下肚不是天然原型食物以及優質蛋白質，結果反而造成營養素無法均衡。「小宙初日診所」減重專科暨家醫科醫師楊智雯提醒，台灣傳統素肉主要成分是經過調味重組加工製成，正在減重的話應該確保優質蛋白質的攝取；另外，她也指出，有3種關鍵礦物質對健康減重非常重要，分別是「鎂」、「鋅」、「鐵」。楊智雯指出，近日一名患者自述有膽固醇過高的問題，認為改吃素食會比較健康。於是從原本的雞肉、魚肉改成吃植物肉，不過這樣的飲食方式，在蛋白質攝取上，容易疏忽「加工食品」和「優質蛋白質」仍有其差異。楊智雯指出，很多人擔心膽固醇過高，不吃肉等動物性蛋白，只吃大量蔬菜，以及吃素雞、素鴨、素魚等素肉，以為能補進蛋白質，結果反而造成營養素無法均衡。而台灣傳統素肉主要成分是從「黃豆的豆粕」萃取出的「大豆分離蛋白」再經過調味重組加工製成，有些為了降低成本還會添加不少添加物，並非天然健康的原型食物，不建議吃素雞、素鴨類型的加工食品。楊智雯建議，如果真要補充植物性蛋白質，可以吃像是豆干、豆腐、毛豆，透過攝取足夠的蛋白質有助維持肌肉量，並促進新陳代謝，且有3種關鍵的礦物質對健康減重也非常重要，就是「鎂」、「鋅」、「鐵」。她表示，鎂這種礦物質對情緒有著重要影響，鎂缺乏會讓人感到焦慮和躁動，這對於減重過程中的心理狀態非常不利。至於「鋅」是參與膠原蛋白的合成，有助於皮膚的修復和免疫系統的正常運作。尤其對男性來說，鋅對於賀爾蒙水平的維持至關重要，缺乏鋅會導致肌肉量減少、脂肪增加。有關鐵質的重要性，楊智雯說，鐵質在人體中扮演著運送氧氣的重要角色，而少了氧氣，粒線體也無法生產出腺苷三磷酸（Adenosine Triphosphate，ATP）。肌肉中的肌紅蛋白是存在於肌肉組織中的蛋白質，需要鐵運送並儲存氧氣，缺乏鐵會導致肌肉缺氧，使肌肉虛弱無力，嚴重缺鐵可能有疲倦、容易喘、頭暈等症狀。至於要如何補充這3種關鍵礦物質，楊智雯建議可多食用富含鎂的綠色蔬菜、堅果和全穀類食物，以及富含鋅的紅肉、海鮮、堅果和全穀類食物，必要時可以使用鎂和鋅的營養補充品來增加攝取量。鐵的補充也可以透過多食用紅肉、深綠色蔬菜的方式來補充，和蔬菜相比，肉類和海鮮中的鐵更容易被人體吸收。楊智雯強調，人體需要補充足夠的蛋白質、鐵質、肉鹼、礦物質和維生素，才能保持健康，達到減重的效果，過度依賴加工食物如素雞、素鴨、素魚等素肉，會缺乏必要的營養素，甚至造成慢性發炎危害身體健康。