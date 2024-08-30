膽固醇過高改吃素肉更好？減重醫師揭背後製程：非常不建議

許多人因為害怕膽固醇過高而改吃素肉，以為能補進蛋白質，
不過吃下肚不是天然原型食物以及優質蛋白質，結果反而造成營養素無法均衡。
「小宙初日診所」
減重專科暨家醫科醫師楊智雯提醒， 台灣傳統素肉主要成分是經過調味重組加工製成， 正在減重的話應該確保優質蛋白質的攝取；另外，她也指出， 有3種關鍵礦物質對健康減重非常重要，分別是「鎂」、「鋅」、「 鐵」。
楊智雯指出，
近日一名患者自述有膽固醇過高的問題，認為改吃素食會比較健康。 於是從原本的雞肉、魚肉改成吃植物肉，不過這樣的飲食方式， 在蛋白質攝取上，容易疏忽「加工食品」和「優質蛋白質」 仍有其差異。
楊智雯指出，
很多人擔心膽固醇過高，不吃肉等動物性蛋白，只吃大量蔬菜， 以及吃素雞、素鴨、素魚等素肉，以為能補進蛋白質， 結果反而造成營養素無法均衡。而台灣傳統素肉主要成分是從「黃豆的豆粕」萃取出的「 大豆分離蛋白」再經過調味重組加工製成， 有些為了降低成本還會添加不少添加物，並非天然健康的原型食物， 不建議吃素雞、素鴨類型的加工食品。
楊智雯建議，如果真要補充植物性蛋白質，可以吃像是豆干、豆腐、毛豆，
透過攝取足夠的蛋白質有助維持肌肉量，並促進新陳代謝，且有3種關鍵的礦物質對健康減重也非常重要，就是「鎂」、「鋅」、 「鐵」。她表示，鎂這種礦物質對情緒有著重要影響， 鎂缺乏會讓人感到焦慮和躁動， 這對於減重過程中的心理狀態非常不利。
至於「鋅」是參與膠原蛋白的合成，
有助於皮膚的修復和免疫系統的正常運作。尤其對男性來說， 鋅對於賀爾蒙水平的維持至關重要，缺乏鋅會導致肌肉量減少、 脂肪增加。
有關鐵質的重要性，楊智雯說，
鐵質在人體中扮演著運送氧氣的重要角色，而少了氧氣， 粒線體也無法生產出腺苷三磷酸（Adenosine Triphosphate，ATP）。 肌肉中的肌紅蛋白是存在於肌肉組織中的蛋白質， 需要鐵運送並儲存氧氣，缺乏鐵會導致肌肉缺氧，使肌肉虛弱無力， 嚴重缺鐵可能有疲倦、容易喘、頭暈等症狀。
至於要如何補充這3種關鍵礦物質，楊智雯建議可多食用富含鎂的綠色蔬菜、
堅果和全穀類食物，以及富含鋅的紅肉、海鮮、堅果和全穀類食物， 必要時可以使用鎂和鋅的營養補充品來增加攝取量。 鐵的補充也可以透過多食用紅肉、深綠色蔬菜的方式來補充， 和蔬菜相比，肉類和海鮮中的鐵更容易被人體吸收。
楊智雯強調，人體需要補充足夠的蛋白質、鐵質、肉鹼、
礦物質和維生素，才能保持健康，達到減重的效果， 過度依賴加工食物如素雞、素鴨、素魚等素肉， 會缺乏必要的營養素，甚至造成慢性發炎危害身體健康。
我是廣告 請繼續往下閱讀
楊智雯指出，
楊智雯指出，
楊智雯建議，如果真要補充植物性蛋白質，可以吃像是豆干、豆腐、毛豆，
至於「鋅」是參與膠原蛋白的合成，
有關鐵質的重要性，楊智雯說，
至於要如何補充這3種關鍵礦物質，楊智雯建議可多食用富含鎂的綠色蔬菜、
楊智雯強調，人體需要補充足夠的蛋白質、鐵質、肉鹼、