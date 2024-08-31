吳宗憲老唐牛肉麵台中店地址曝！房東背景超狂　店長薪資福利公開

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▲吳宗憲買下老唐牛肉麵後，交給兒子鹿希派經營。（圖／翻攝老唐牛肉麵臉書）

▲老唐牛肉麵台北無聊咖啡店將在9/2重新開幕。（圖／翻攝Google評價）

▲老唐牛肉麵在人力銀行網站，公開徵求台中店店長、內外場正職與兼職人員，薪資福利全說了。（圖／翻攝104人力銀行網站）

綜藝天王吳宗憲不忍童年回憶的台南「老唐牛肉麵」歇業，砸4000萬重金買下，交給26歲的兒子鹿希派經營，台南店已在今年4月原址重新開幕，台北店重新裝潢後將在9月2日開幕，先前害鹿希派被吳宗憲電爆的台中店何時開？徵才資訊洩端倪，台中店將開在南屯區哈雷機車中區旗艦店，店長薪資、福利全公開。特別的是，吳宗憲上月底和鹿希派等人出席一日店長活動，受訪抱怨剛在家庭聚會中罵完鹿希派，「台中店交給他多久了？說一個月內要開幕還在裝修，然後台北店什麼時候不選？選在暑假兩個月裝修，一個月營業額4、500萬耶！」意指台北、台中兩店因為空窗兩個月裝修無法做生意，單店單月營業額最高500萬，2個月下來2店最高損失2000萬元。如今，暑假結束，設在女兒吳珊儒投資、位在台北東區「無聊咖啡」的老唐牛肉麵台北店，裝修業已完工，9月2日將重新營業。和台南店一樣，店內僅賣一味牛肉麵，售價180元，加上四樣小菜，每碟皆是40元。不過，台北店要加收1成服務費，相當每碗牛肉麵比台南店貴18元。那麼，讓鹿希派被吳宗憲罵爆的台中店進度如何？何時能開幕？目前吳宗憲、鹿希派都未正式鬆口。不過，記者發現，老唐牛肉麵人力銀行徵才資訊已洩端倪，台中店址落腳在「南屯區龍富路四段535號」，也就是哈雷機車中區旗艦店，分店名就叫「台中哈雷機車店」，異業結盟模式別出心裁。雖然，老唐牛肉麵台中店目前依然在籌備中，公開徵求店長、內外場正職及內外場兼職人員3職缺，其中店長起薪4萬2000元至5萬元，內外場正職起薪則是3萬2000元至4萬元，符合餐飲服務業薪資水平，但強調正值都有「階段式調薪」，而兼職時薪則是200元以上。老唐牛肉麵徵才資訊也強調，年輕老闆、環境活潑，員工不但有進修補助、階梯式調薪及建全透明的升遷考核管理制度，還享上班免費供餐、不定時下午茶及天際線股份有限公司（Jacky Wu）產品優惠。特別的是，